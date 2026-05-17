    Posted On
    date_range 17 May 2026 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 2:57 PM IST

    ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് റി​യാ​ദ്ഐ.​സി.​എ​ഫ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹ​ജ്ജ്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഐ.​സി.​എ​ഫ് റി​യാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ച​ട​ങ്ങ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലു​ഖ്മാ​ൻ പാ​ഴൂ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​നാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ബ​ത്ഹ​യി​ലെ ലു​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖു​ദ്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ഹം​ല​ക​ൾ വ​ഴി പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്കാ​ണ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി സ​ഖാ​ഫി ഒ​ള​മ​തി​ൽ ന​യി​ച്ച പ്ര​തി​വാ​ര ഹ​ജ്ജ് പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്. നാ​ഷ​ന​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലു​ഖ്മാ​ൻ പാ​ഴൂ​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ബ​ദീ​അ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന വി​വി​ധ സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ദ്ര​സാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് റീ​ജ്യ​ൻ ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് താ​നാ​ളൂ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ക​രെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് മ​ഹ്മൂ​ദ് ചെ​ങ്ങ​ളാ​യി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ കു​റ്റി​പ്പാ​ല എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി സ​ഖാ​ഫി അ​ൽ ഹാ​റൂ​നി ഒ​ള​മ​തി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച സ​മാ​പ​ന പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സം​ഗ​മം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദി​ർ പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ല​ത്തീ​ഫ് മാ​നി​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Riyadhhajj pilgrimsicf
    News Summary - Riyadh ICF provides travel assistance to Hajj pilgrims
