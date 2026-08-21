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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 12:09 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യും; റി​യാ​ദ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ‘ജ​ന​സ​ഭ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യും; റി​യാ​ദ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ‘ജ​ന​സ​ഭ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    റി​യാ​ദ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ജ​ന​സ​ഭ’

    റി​യാ​ദ്: ‘യ​ങ് ഇ​ന്ത്യ, സ്ട്രോ​ങ് ഡെ​മോ​ക്ര​സി’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് റി​യാ​ദി​ലെ ര​ണ്ട് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി ‘ജ​ന​സ​ഭ’ ഒ​ന്നാം ഭാ​ഗം ബ​ത്ഹ അ​ൽ​മാ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ പ​ങ്കും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​ക​ളും വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ‘വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ബോ​ധ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് കു​ഴി​പ്പു​റം, ‘വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും യു​വ​ത്വ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഏ​ച്ചൂ​ർ, ‘സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും രാ​ഷ്​​ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വാ​ഹി​ദ് സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​മാ​ൽ ചേ​ക​നൂ​ർ (വൈ​വി​ധ്യ​വും ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യും), മു​ഹ്‌​സി​ൻ അ​ൽ​ജാ​മി (വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം), സി​ദ്ധീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി മൈ​ലാ​ടി​ച്ചോ​ല (യു​വ​നേ​തൃ​ത്വ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും), സു​നീ​ർ കാ​യം​കു​ളം (സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ​വും) എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ്പീ​ക്ക​ർ മു​നീ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ മോ​ഷ​നു​ക​ളെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചും പ്ര​തി​കൂ​ലി​ച്ചും സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ കു​നി​യി​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ഓ​ച്ചി​റ, മ​ജീ​ദ് താ​നാ​ളൂ​ർ, ജ​ലീ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ക​രീം, നി​സാ​ർ അ​ഞ്ച​ൽ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മി​സ്ബാ​ഹി, സി​റാ​ജ് വേ​ങ്ങ​ര, ജാ​ബി​റ​ലി പ​ത്ത​നാ​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:Riyadhicfgulfsaudiarabia
    News Summary - Indian Democracy and Youth Movement Riyadh ICF organizes ‘People’s Assembly’
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