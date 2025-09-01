Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:51 AM IST

    ‘സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ’; റി​യാ​ദ് ഫ്യൂ​ച​ർ നി​ക്ഷേ​പ​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ

    250 പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, 7500ല​ധി​കം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ, 600 പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ
    Riyadh Future Investment Conference (file photo)
    എ​ട്ടാ​മ​ത് റി​യാ​ദ് ഫ്യൂ​ച​ർ നി​ക്ഷേ​പ​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    റി​യാ​ദ്: ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് റി​യാ​ദ് ഫ്യൂ​ച​ർ നി​ക്ഷേ​പ​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ന​ട​ക്കും. റി​യാ​ദ് കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ‘സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ സ​മൃ​ദ്ധ​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​ക്ഷേ​പം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ​യും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​യാ​കും.250 പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ 7500ല​ധി​കം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ​യും 600 പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രെ​യും സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും. ആ​ഗോ​ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ഭ​വ അ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മേ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലും ന​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി വ​ള​ർ​ച്ച​യെ എ​ങ്ങ​നെ ന​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൃ​ദ്ധി​യും പു​രോ​ഗ​തി​യും മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വേ​ദി​യാ​ണ് ഫ്യൂ​ച​ർ നി​ക്ഷേ​പ​ക സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഫ്യൂ​ച​ർ നി​ക്ഷേ​പ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ആ​റ്റി​യാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​തി​ർ​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ൾ, ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക മീ​റ്റി​ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28, 29 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​യും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ​യും റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സി​ന്റെ​യും സ്വാ​ധീ​നം, വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന അ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ സ​മ്പ​ത്ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ, വി​ഭ​വ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭൗ​മ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ, ഭാ​വി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്തി​യെ പു​നഃ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഭാ​വി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ‘നി​ക്ഷേ​പ ദി​നം’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30 ന് ​സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ആ​റ്റി​​യാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

