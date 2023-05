cancel camera_alt അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​ർ: അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ഹ​ബീ​ബ്, കാ​ർ​ത്തി​ക്, സേ​തു​രാ​മ​ൻ, യോ​ഗേ​ഷ് കു​മാ​ർ മി​സ്‌​ട്രി, അ​സ്ഹ​ർ അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശൈ​ഖ് By നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ൽ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് തീ​പി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ആ​റ് പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഈ ​മാ​സം അ​ഞ്ചി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് റി​യാ​ദ് ഖാ​ലി​ദി​യ്യ​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​മ്പി​ൽ പു​തു​താ​യി ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ ആ​റ് പേ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ ക​വ​ർ​ന്ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് പേ​ർ, ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് പേ​ർ, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു പേ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ത​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീ​മി​ന്റെ (31) മൃ​ത​ദേ​ഹം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ നാ​ട്ടി​ല​യ​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം മേ​ൽ​മു​റി സ്വ​ദേ​ശി കാ​വു​ങ്ങാ​ത്തൊ​ടി ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ഹ​ബീ​ബി​ന്റെ (27) മൃ​ത​ദേ​ഹം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ നാ​ട്ടി​ല​യ​ക്കും. ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സീ​താ​രാ​മ​ൻ മ​ധു​രൈ (35), കാ​ർ​ത്തി​ക് കാ​ഞ്ചി​പു​രം (40), മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി അ​സ്ഹ​ർ ബോം​ബേ (26), ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി യോ​ഗേ​ഷ് കു​മാ​ർ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര (38) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ജ​ന്മ​ദേ​ശ​ത്തെ​ത്തും. അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം ത​ന്നെ റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് തു​വ്വൂ​രും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ട രേ​ഖ​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി​യാ​ണ്. ആ​റ് പേ​രും പ്ര​വാ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ചു മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് രൂ​പ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഗ്നി വി​ഴു​ങ്ങി​യ​ത്. പു​തി​യ ജീ​വി​തം പ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​റു​ക​ര തേ​ടി റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ ആ​റ് പേ​രും വ​ന്ന​തും മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ്. Show Full Article

Riyadh fire kills six, including two Malappuram natives The dead bodies of the names are brought to the country.