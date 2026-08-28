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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 9:15 AM IST

    റിയാദ് എക്‌സ്‌പോ 2030: പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഫ്രാൻസ്

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    ക​രാ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ രാ​ജ്യം
    റിയാദ് എക്‌സ്‌പോ 2030: പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഫ്രാൻസ്
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    ‘റി​യാ​ദ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2030’ൽ ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ‘റി​യാ​ദ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2030’ൽ ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ക​രാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ രാ​ജ്യ​മാ​യി ഫ്രാ​ൻ​സ് മാ​റി. സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​െൻറ ഫ്ര​ഞ്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്.

    പാ​രീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ (ബി.​ഐ.​ഇ) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ദി​മി​ത്രി കെ​ർ​ക്കെൻറ്​​സെ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. റി​യാ​ദ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2030 ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ത​ലാ​ൽ അ​ൽ മാ​രി​യും ഫ്ര​ഞ്ച് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജാ​ക്ക് മേ​യ​റും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    റി​യാ​ദ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഫ്രാ​ൻ​സി​െൻറ ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. ആ​റു​മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ലെ ഫ്ര​ഞ്ച് പ​വ​ലി​യ​ൻ നി​ർ​മാ​ണം, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​ന​വീ​ക​ര​ണ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​ക​രാ​റോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ത്തി അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര എ​ക്‌​സ്‌​പോ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ​തി​പ്പ് സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നാ​ണ് റി​യാ​ദ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ത​ലാ​ൽ അ​ൽ മാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്കാ​രം, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള ഫ്രാ​ൻ​സി​െൻറ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യ്ക്ക് വ​ലി​യ ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഫ്രാ​ൻ​സി​െൻറ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​സാ​ധാ​ര​ണ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് റി​യാ​ദ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യെ​ന്നും ഫ്ര​ഞ്ച് പ​വ​ലി​യ​നാ​യി മി​ക​ച്ച സ്ഥ​ലം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ൽ സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ജാ​ക്ക് മേ​യ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.‘​ഒ​രു​മി​ച്ച് ഒ​ന്നി​ക്കാം, നാ​ളെ​യെ ക​രു​പ്പി​ടി​പ്പി​ക്കാം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ 2030 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ 2031 മാ​ർ​ച്ച് 31 വ​രെ​യാ​ണ് റി​യാ​ദ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ 200-ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും 4.2 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

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    TAGS:francesignsRiyadh Expo 2030partnership agreement
    News Summary - Riyadh Expo 2030: France signs partnership agreement
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