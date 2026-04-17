    Posted On
    date_range 17 April 2026 5:39 PM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 5:39 PM IST

    എക്‌സ്‌പോ 2030 റിയാദ്; നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിലെന്ന് ആദിൽ അൽജുബൈർ

    എക്‌സ്‌പോ 2030 റിയാദ്; നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിലെന്ന് ആദിൽ അൽജുബൈർ
    റിയാദ്: ‘എക്‌സ്‌പോ 2030 റിയാദി’നായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയും എക്‌സ്‌പോ കമീഷണർ ജനറലുമായ ആദിൽ അൽജുബൈർ അറിയിച്ചു. പാരീസിൽ നടന്ന ബ്യൂറോ ഇൻറർനാഷനൽ ഡെസ് എക്‌സ്‌പോസിഷൻസി​െൻറ (ബി.ഐ.ഇ) എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സൗദി പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    പ്രദർശന നഗരിയുടെ മാസ്​റ്റർ പ്ലാൻ, രൂപകൽപ്പന, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയിൽ കൈവരിച്ച നിർണായക പുരോഗതി അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിപണന മേഖലയിലും പ്രകടമായ മുന്നേറ്റമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ലോകത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സൗദിയുടെ സംഘാടന മികവിലുള്ള അന്താരാഷ്​ട്ര വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാ​െൻറ വീക്ഷണത്തിനനുസൃതമായി, ലോകത്തിന് മുൻപിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു എക്‌സ്‌പോ പതിപ്പ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ സജ്ജമാണ്. അന്താരാഷ്​ട്ര സഹകരണത്തി​െൻറ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കാളിയായി രാജ്യം മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും അൽജുബൈർ വ്യക്തമാക്കി. എക്‌സ്‌പോയുടെ പ്രധാന പ്രമേയങ്ങളിലും ഉപപ്രമേയങ്ങളിലും ഊന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും ഒരേസമയം ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    TAGS:newssaudi arbiaConstruction workRiyadh Expo 2030progress
    News Summary - Riyadh Expo 2030; Construction work is progressing rapidly, says Adel Al-Jubeir
