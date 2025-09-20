Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:29 AM IST

    റി​യാ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്: 'എ​ട​പ്പ ഓ​ണം പോ​ന്നോ​ണം 2025' എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ മു​ർ​സ​ലാ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തെ ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജ​സീ​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം, ര​ഞ്ജു കൊ​ച്ചി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം, നി​റ​പ​റ, ഊ​ഞ്ഞാ​ൽ, വ​ഞ്ചി, തെ​യ്യം, ക​ഥ​ക​ളി, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ര​ളീ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും മ​റ്റ് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തി​ന് എ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ ത​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​യാ​യി എ​ട​പ്പ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം.

    ജൂ​ബി ലൂ​ക്കോ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. എ​ട​പ്പ വി​മ​ൺ​സ് ക​ള​ക്റ്റീ​വി​ന്റെ താ​ല​പ്പൊ​ലി, ബീ​റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് റി​യാ​ദ് ടീ​മി​ന്റെ ശി​ങ്കാ​രി മേ​ളം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്തും ന​ട​ന്നു. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സം​ഗീ​ത അ​നൂ​പ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, സെ​യ്ഫ് കാ​യം​കു​ളം, ഡൊ​മി​നി​ക് സാ​വി​യോ, ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് കൊ​ച്ചി, ലാ​ലു വ​ർ​ക്കി, അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത്‌​ഖാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ, ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ, എം. ​സാ​ലി ആ​ലു​വ, അം​ജ​ദ് അ​ലി, ന​സ്രി​യ ജി​ബി​ൻ, സൗ​മ്യ തോ​മ​സ്, അ​മൃ​ത മേ​ലേ​മ​ഠം, നൗ​റീ​ൻ ഹി​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ടി.​സി.​ഇ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, കോ​ൾ​മൊ വെ​ൻ​ഞ്ചു​ർ​സ്, അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ പി​റ​വം ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പ്രോ​ഗ്രാം സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജ്‌​നാ​സ് ബാ​വു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വി​വി​ധ ത​രം ഫ​ൺ ഗെ​യ്മ്സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. എ​ട​പ്പ വ​നി​ത വേ​ദി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ ഗൃ​ഹാ​തു​രു​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ൽ, ന​സ്രി​യ ജി​ബി​ൻ, നൗ​റി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ, സൗ​മ്യ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ട​പ്പ ടീം ​സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സ്, ജോ​യ്‌​സ് പോ​ളി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ഡാ​ൻ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ​ദ​സ്സി​ന്റെ കൈ​യ​ടി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    അ​ജീ​ഷ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ, കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചു​ള്ളി​ക്കാ​ട​ൻ, റ​ഹീം ഹ​സ്സ​ൻ, സാ​ജു ദേ​വ​സ്സി, റോ​യ് ജോ​ർ​ജ്, ഹി​ലാ​ൽ ബാ​ബു, നാ​സ​ർ ആ​ലു​വ, പി.​വി പ​രീ​ത്, റി​ജോ ഡൊ​മി​നി​കോ​സ്, ക​രീം കാ​ട്ടു​കു​ടി, ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ലി ത​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ൽ, നി​സാം ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സേ​ട്ട്, അ​മീ​ർ ആ​ലു​വ, ന​വാ​സ് അ​റ​ക്ക​ൽ, രാ​ഹു​ൽ രാ​ജ്, മു​ജീ​ബ് മൂ​ല​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ​ഖ​യ്യും, ത​ൻ​സി​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, പ്ര​വീ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, ഷെ​ബി അ​ലി, ഫാ​രി​സ്, ന​ജു ക​ബീ​ർ, സു​ജാ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, മി​നി​വ​കീ​ൽ, എ​ലി​സ​ബ​ത്, സ്വ​പ്ന ഷു​ക്കൂ​ർ, സ​ഫ്‌​ന അ​മീ​ർ, ആ​തി​ര എം ​നാ​യ​ർ, കാ​ർ​ത്തി​ക, മി​നു​ജ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌,അ​ഞ്ജു, ലി​യ ഷ​ജീ​ർ, ന​സ്രി​ൻ റി​യാ​സ്, റി​സ്‌​വാ​ന, സി​നി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഷാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് വേ​ണ്ട വി​വി​ധ സ​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കി.

    താ​ജു​ദ്ദി​ൻ, ബി​സ്മി എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. ബീ​റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് റി​യാ​ദി​ന്റെ നാ​സി​ക് ഡോ​ളോ​ട് കൂ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ച ഓ​ണ​പ്പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഭാ​ഷ് കെ. ​അ​മ്പാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​മീ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

