    Saudi Arabia
    date_range 8 Sept 2025 9:46 AM IST
    date_range 8 Sept 2025 9:46 AM IST

    റി​യാ​ദ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​ഷ് ജ​ഴ്സി​യും ട്രോ​ഫി​യും ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു

    റി​യാ​ദ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​ഷ് ജഴ്സി, ട്രോ​ഫി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​ഷി​ന്റെ ജഴ്സി​യും ട്രോ​ഫി​യും അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു. അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ഡ്മോ​ണ്ട് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ളും മ​റ്റു അ​തി​ഥി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ജ​ഴ്സി​യും ട്രോ​ഫി​യും ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഏ​ഴ് ടീം ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റി​യാ​ദി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല രാ​ത്രി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗാ​യി​രി​ക്കും റി​യാ​ദ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​ഷ് എ​ന്നും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഐ​ക്യ​വും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​കും ഇ​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ യു​വാ​ക്ക​ളെ പോ​സി​റ്റി​വ് രീ​തി​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

