    30 Dec 2025 7:52 AM IST
    30 Dec 2025 7:53 AM IST

    റി​യാ​ദ് സി​റ്റി പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്; അ​സീ​സി​യ സെ​ക്ട​ർ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    Riyadh City Expatriate Literature Festival: Azizia Sector Winners
    റി​യാ​ദ് സി​റ്റി പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്; അ​സീ​സി​യ സെ​ക്ട​ർ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    റി​യാ​ദ് സി​റ്റി സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​സീ​സി​യ സെ​ക്ട​ർ ടീം


    റി​യാ​ദ്: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദ് സി​റ്റി സോ​ൺ 15ാമ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ അ​സീ​സി​യ സെ​ക്ട​ർ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ഖാ​ലി​ദി​യ സെ​ക്ട​ർ റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പ് സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. റി​യാ​ദ് സി​റ്റി സോ​ണി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് സെ​ക്ട​റു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 33 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ 218 പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്.

    ക​ഥ, ക​വി​ത, പ്ര​സം​ഗം, ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ന്യൂ​സ് മേ​ക്കി​ങ്, ലെ​റ്റ​ർ ടു ​ദ എ​ഡി​റ്റ​ർ, കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി തു​ട​ങ്ങി 70 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചാ​ണ് അ​സീ​സി​യ സെ​ക്ട​ർ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​സീ​സി​യ സെ​ക്ട​റി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും ഖാ​ലി​ദി​യ സെ​ക്ട​റി​ലെ ഹ​നാ ബി​ൻ​സി സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സോ​ൺ ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ജു​ബൈ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ റി​യാ​ദ് സി​റ്റി സോ​ണി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യും.സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​ശ​സ്ത ലൈ​ഫ്​​സ്​​റ്റൈ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ വാ​ഇ​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി റി​യാ​ദ് സി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ദ്‌​രീ​സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്‌​സ​ൽ സ​ഖാ​ഫി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഊ​ര​കം, റ​ഫീ​ഖ് പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, ശാ​ഫി തു​വ്വൂ​ർ, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ക​രീം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബാ​ദു​ഷ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ക്കൂ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി സ​അ​ദി ഉ​ളി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ലിം പ​ട്ടു​വം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്‌​സ​ൽ സ​ഖാ​ഫി വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മു​ജീ​ബ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, ജാ​ബി​റ​ലി പ​ത്ത​നാ​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    X