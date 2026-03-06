Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 March 2026 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 8:09 AM IST

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട റി​യാ​ദ് അ​സോ​. ഇ​ഫ്താ​ർ

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട റി​യാ​ദ് അ​സോ​. ഇ​ഫ്താ​ർ
    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട റി​യാ​ദ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട റി​യാ​ദ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഇ​റ) ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ക്സി​റ്റ് 18 അ​ൽ മ​നാ​ഖി​ലെ ശാ​ലി​യാ​ത് ഇ​സ്ഥി​റാ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന വി​വി​ധ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ചീ​ഫ് കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, കെ.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ന​സി​ബ് വ​ട്ട​ക്ക​യം, റ​സ്സ​ൽ ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട, റ​ഫീ​ഷ് അ​ലി​യാ​ർ, സ​ലിം ത​ല​നാ​ട്, വി.​എം. നൗ​ഫ​ൽ, ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ശാ​ക്കി​ർ, സു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

