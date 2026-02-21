Begin typing your search above and press return to search.
    റി​യാ​ദ് ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ 'വി​ന്റ​ർ നൈ​റ്റ്-2026' ഷാ​രോ​ൺ ഷെ​രീ​ഫി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    റി​യാ​ദ് ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ‘വി​ന്റ​ർ നൈ​റ്റ്-2026’ ഷാ​രോ​ൺ ഷെ​രീ​ഫി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    റി​യാ​ദ് ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ‘വി​ന്റ​ർ നൈ​റ്റ്-2026’​ൽ ഷാ​രോ​ൺ ഷെ​രീ​ഫി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ക​ലാ​ഭ​വ​​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘വി​ന്റ​ർ നൈ​റ്റ്-2026’​ൽ ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​രോ​ൺ ഷെ​രീ​ഫ് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മി​മി​ക്രി, നാ​ട​കം, സാം​സ്‌​കാ​രി​കം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച റി​യാ​ദ് ക​ലാ​ഭ​വ​​ന്റെ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​രോ​ൺ ഷെ​രീ​ഫി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ത​​ന്റെ ക​ല​യെ​യും നാ​ട​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ച്ച ക​ലാ​ഭ​വ​നി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടും റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ക​ല്ല​മ്പ​ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സീ​സ്, എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഫോ​റം പ്ര​തി​നി​ധി റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​സാം പൂ​ള​ക്കു​ഴി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷി​ബു ജോ​ർ​ജ്, പ്ര​ജീ​ഷ്, മാ​ത്യു രാ​കേ​ഷ്, ഫ​ഹ​ദ് നീ​ലാ​ഞ്ചേ​രി, മ​ൻ​ഹ​ജ് അ​ൽ അ​ബീ​ർ, നാ​സ​ർ ക​ല്ല​റ, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ഖാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, വി​നോ​ദ് കൃ​ഷ്ണ, സൈ​ഫ് കാ​യം​കു​ളം, സ​ജീ​ർ ചി​ത​റ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഉ​ണ്ണി കൊ​ല്ലം, മു​നീ​ർ, ന​ജീ​ബ്, സ​ലിം ത​ല​നാ​ട്, രാ​ജീ​വ് സാ​ഹി​ബ്, നി​ഷ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, മു​ന്ന എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചുബി​ന്ദു ടീ​ച്ച​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പ​ന​യും നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഗാ​ന​മേ​ള​യും സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

