Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:45 AM IST

    റി​യാ​ദ്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    റി​യാ​ദ്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    റി​യാ​ദ്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യുടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    റി​യാ​ദ്: ആ​ല​പ്പു​ഴ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഈ​സ്​​റ്റ്​ വെ​നീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (ഇ​വ) റി​യാ​ദ്​ സു​ലൈ എ​ക്​​സി​റ്റ്​ 16ലെ ​മോ​വാ​സ​മം ഇ​സ്തി​റാ​ഹ​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബീ​റ്റ്സ് റി​യാ​ദ് ടീ​മി​ന്റെ ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ഗാ​ന​മേ​ള, വ​ടം​വ​ലി, മ​റ്റു കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ആ​ൻ​റ​ണി വി​ക്ട​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​മാ​യ ഹ​രി നാ​യ​രെ ജോ​യി​ൻ​റ്​ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. സു​രേ​ഷ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, കി​ഷോ​ർ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘ഇ​വ’ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും കൂ​ടാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഇ​മ്പ​മേ​കി. സി​ജു പീ​റ്റ​ർ, അ​ജി​ൻ സി​ബി, ആ​സി​ഫ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, താ​ഹി​ർ, ജു​ഗ​ൽ, അ​മ​ൽ, സു​ൽ​ഫി ആ​ൻ​ഡ്​ ഹെ​ർ​ഫി ടീം ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി.

    നി​ഖി​ൽ, രാ​ഗേ​ന്ദു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വ​ടം​വ​ലി എ​ന്നി​വ എ​ല്ലാ​വ​രും ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു.

    നി​സാ​ർ മു​സ്ത​ഫ, ഹാ​ഷിം ചെ​യ്യാം​വെ​ളി, ബ​ദ​ർ കാ​സിം, ടി.​എ​ൻ.​ആ​ർ നാ​യ​ർ, ആ​സി​ഫ് ഇ​ക്ബാ​ൽ, ബി​ജു പാ​തി​ര​പ്പ​ള്ളി, ത​ഹി​ർ കാ​ക്ക​ഴം, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ബി​ബി​ൻ, അ​ൻ​സാ​ർ, ഷാ​ജി പു​ന്ന​പ്ര, ജു​ഗ​ൽ, ജ​യ​രാ​ജ്‌, ഫൈ​സ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സാ​ബു, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ബി​ന്ദു ടീ​ച്ച​ർ, നൗ​മി​താ ബ​ദ​ർ, റീ​ന സി​ജു, പ്ര​വീ​ണ രാ​ജേ​ഷ്, സീ​ന നി​സാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ജു പീ​റ്റ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

