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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 7:04 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 7:04 PM IST

    റിയാദ് എയർ ജിദ്ദയിൽ നിന്നും ആഭ്യന്തര സർവിസുകൾ ആരംഭിച്ചു

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    റിയാദ് എയർ ജിദ്ദയിൽ നിന്നും ആഭ്യന്തര സർവിസുകൾ ആരംഭിച്ചു
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    ജിദ്ദ: രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ആഭ്യന്തര സർവിസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലും നിർണായക ചുവടുവെപ്പുമായി സൗദി അറേബ്യയുടെ പുതിയ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ‘റിയാദ് എയർ’ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജിദ്ദ കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ആഭ്യന്തര സർവിസിനാണ് ഞായറാഴ്​ച തുടക്കമായത്.

    രാജ്യത്തിനകത്തെ വ്യോമബന്ധം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനും വർധിച്ചുവരുന്ന യാത്രാവശ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഈ പുതിയ തുടക്കം വലിയ തോതിൽ സഹായകരമാകും. സൗദി പബ്ലിക് ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെൻറ്​ ഫണ്ടി​െൻറ കീഴിലുള്ള റിയാദ് എയർ, ആദ്യഘട്ട ആഭ്യന്തര-അന്തർദേശീയ സർവിസുകളുടെ ഭാഗമായാണ് റിയാദിനും ജിദ്ദക്കും ഇടയിലുള്ള വിമാന സർവിസുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

    സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാമ്പത്തിക-വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ റിയാദിനെയും ജിദ്ദയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇരു നഗരങ്ങൾക്കുമിടയിലെ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഗണ്യമായി വർധിക്കും. കൂടാതെ, നിലവിൽ ആഭ്യന്തര റൂട്ടുകളിലുള്ള ഉയർന്ന യാത്രാ ഡിമാൻഡ് നിറവേറ്റാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

    അത്യാധുനിക ‘ബോയിംഗ് 787-9 ഡ്രീംലൈനർ’ വിമാനങ്ങൾ എയർലൈൻ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായതോടെ, പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വിതരണവും റിയാദ് എയർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിദ്ദക്ക് പുറമെ കെയ്‌റോ, ദുബൈ, മാഡ്രിഡ്, മാഞ്ചസ്​റ്റർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്​ട്ര നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവിസുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി തങ്ങളുടെ വ്യോമ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കാനാണ് എയർലൈൻ നിലവിൽ പദ്ധതിയിടുന്നത്.

    2030 ഒാടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൂറിലധികം നഗരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം. ഇത് ആഗോള വ്യോമയാന-ലോജിസ്​റ്റിസ്റ്റിക്സ് രംഗത്ത് സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ സുദൃഢമാക്കാൻ സഹായിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സർവിസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള റിയാദ് എയറി​െൻറ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പ്രവർത്തന തുടക്കമായാണ് ജിദ്ദയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ആഭ്യന്തര സർവിസിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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    TAGS:Domestic serviceJeddahlaunchesRiyadh Air
    News Summary - Riyadh Air launches domestic services from Jeddah
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