Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറി​യാ​ദ് എ​യ​റും റെ​ഡ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 8:51 AM IST

    റി​യാ​ദ് എ​യ​റും റെ​ഡ് സീ ​ക​മ്പ​നി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    റി​യാ​ദ് എ​യ​റും റെ​ഡ് സീ ​ക​മ്പ​നി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ജോ​ൺ പ​ഗാ​നോ​യും റി​യാ​ദ് എ​യ​ർ

    സി.​ഇ.​ഒ ടോ​ണി ഡ​ഗ്ല​സും ഒ​പ്പ് വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് എ​യ​റും റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്പ​നി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഇ​രു​ക​മ്പ​നി​ക​ളും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ജോ​ൺ പ​ഗാ​നോ​യും റി​യാ​ദ് എ​യ​ർ സി.​ഇ.​ഒ ടോ​ണി ഡ​ഗ്ല​സും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    റെ​ഡ് സീ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​ഡം​ബ​ര ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണി​ത്. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ര​ണ്ട് ക​മ്പ​നി​ക​ളും ബ്രാ​ൻ​ഡി​ങ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കും.

    സു​സ്ഥി​ര ആ​ഡം​ബ​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ചെ​ങ്ക​ട​ലി​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്നും യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി റി​യാ​ദ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    റെ​ഡ് സീ ​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭാ​വി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ഈ ​ക​രാ​ർ തു​റ​ക്കും. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദ് എ​യ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് റെ​ഡ് സീ ​റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ എ​ക്സ് ക്ലു​സി​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    റി​യാ​ദ് എ​യ​റി​ന്റെ ‘ജ​മീ​ല’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ വി​മാ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഭാ​വി​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​തി​വ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ജോ​ൺ പ​ഗാ​നോ പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദ് ഏ​വി​യേ​ഷ​നു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ പ​റ​യു​ന്ന​തി​നെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ട് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു. പ്രീ​മി​യം ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​ഗോ​ള പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​മാ​യി ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും ജോ​ൺ പ​ഗാ​നോ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യോ​മ​യാ​ന, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി​യെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് അ​ഭി​ലാ​ഷ സൗ​ദി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന, ദി ​റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലു​മാ​യി ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് റി​യാ​ദ് എ​യ​ർ സി.​ഇ.​ഒ ടോ​ണി ഡ​ഗ്ല​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​യാ​ദ് എ​യ​ർ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ഗോ​ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും ഡോ​ണി ഡ​ഗ്ല​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsRed Sea CompanyRiyadh Airgulf news malayalam
    News Summary - Riyadh Air and Red Sea Company join hands
    Similar News
    Next Story
    X