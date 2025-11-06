Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    6 Nov 2025 9:05 AM IST
    6 Nov 2025 9:05 AM IST

    ‘റി​​യ ക​​പ്പ് 25’ യു​​വ ഫു​​ട്​​​ബാ​​ൾ ടൂ​​ർ​​ണ​​മെൻറ്​ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു

    ‘റി​​യ ക​​പ്പ് 25’ യു​​വ ഫു​​ട്​​​ബാ​​ൾ ടൂ​​ർ​​ണ​​മെൻറ്​ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു
    റി​​യാ​​ദ് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ യു​​വ ഫു​​ട്​​​ബാ​​ൾ ടൂ​​ർ​​ണ​​മെൻറ് ജേ​​താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക്​ ക​​പ്പ്​ സ​​മ്മാ​​നി​​ക്കു​​ന്നു

    റി​​യാ​​ദ്: റി​​യാ​​ദ് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ (റി​​യ)​​യും യൂ​​ത്ത് ഫു​​ട്​​​ബാ​​ൾ അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​യും ചേ​​ർ​​ന്ന് റി​​യാ​​ദി​​ൽ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ച ‘റി​​യ ക​​പ്പ് 25’ യു​​വ ഫു​​ട്​​​ബാ​​ൾ ടൂ​​ർ​​ണ​​മെൻറ്​ 25ാം വാ​​ർ​​ഷി​​കാ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തി​െൻറ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ന​​ട​​ന്നു. സൗ​​ദി അ​​റേ​​ബ്യ​​യി​​ലെ മു​​ൻ​​നി​​ര യു​​വ ടീ​​മു​​ക​​ൾ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു. 14 വ​​യ​​സി​​ന് താ​​ഴെ​​യു​​ള്ള വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ, സി​​ലോ​​ൺ ഫു​​ട്​​​ബാ​​ൾ അ​​ക്കാ​​ദ​​മി ഒ​​ന്നി​​നെ​​തി​​രെ മൂ​​ന്നി​​ന്​ റി​​യാ​​ദ് സോ​​ക്ക​​ർ അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​യെ പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി കി​​രീ​​ടം സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കി. 19 വ​​യ​​സി​​ന് താ​​ഴെ​​യു​​ള്ള വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ, യൂ​​ത്ത് സ്പോ​​ർ​​ട്സ് അ​​ക്കാ​​ദ​​മി റി​​യാ​​ദ്​ ഒ​​ന്നി​​നെ​​തി​​രെ അ​​ഞ്ചി​​ന്​ വി​​ജ​​യം നേ​​ടി. യു​​നൈ​​റ്റ​​ഡ് സ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ങ്​ ജി​​ദ്ദ​​യെ തോ​​ൽ​​പ്പി​​ച്ച് ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ പ​​ട്ടം നേ​​ടി.

    താ​​ഷി​​ൻ, അ​​ജ്മ​​ൽ, ഷ​​ഹ​​സ​​ൻ, ഷ​​ഹാ​​ബ്, യ​​ഹ്​​​യ, സ​​ലീം എ​​ന്നി​​വ​​ർ വി​​വി​​ധ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ വ്യ​​ക്തി​​ഗ​​ത പു​​ര​​സ്‌​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ അ​​ർ​​ഹ​​രാ​​യി. പ്ര​​സി​​ഡ​​ൻ​​റ്​ ഉ​​മ​​ർ കു​​ട്ടി, സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി അ​​രു​​ണ്‍ കു​​മാ​​ര​​ൻ, ട്ര​​ഷ​​റ​​ർ നി​​ഖി​​ൽ മോ​​ഹ​​ൻ, ക​​മ്മി​​റ്റി അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​യ ജൂ​​ബി​​ൻ പോ​​ൾ, സി​​നി​​ൽ സു​​ഗ​​ത​​ൻ, മ​​ഹേ​​ഷ് മൂ​​ര​​ളീ​​ധ​​ര​​ൻ, ഹ​​ബീ​​ബ്, സ​​ന്ദീ​​പ്, ജോ​​സ​​ഫ് അ​​ര​​ക്ക​​ൽ, എ​​സാ​​ക്കി, ക്ലീ​​റ്റ​​സ്, നി​​സാം, അ​​റു​​ള്‍ ന​​ട​​രാ​​ജ​​ൻ, പീ​​റ്റ​​ർ, ഡോ. ​​പൊ​​ൻ​​മു​​രു​​ക​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ർ നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി.

    സ​​മാ​​പ​​ന​​ച്ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ റി​​യാ​​ദ് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഫു​​ട്​​​ബാ​​ൾ അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ ബ​​ഷീ​​ർ ചെ​​ല​​മ്പ്ര, യൂ​​സ​​ഫ് (ഗ്രാ​​ൻ​​ഡ് ല​​ക്കി), മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ആ​​രി​​ഫ് (യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സ​​ൽ ഇ​​ൻ​​സ്പെ​​ക്ഷ​​ൻ ക​​മ്പ​​നി) എ​​ന്നി​​വ​​ർ പ്ര​​ത്യേ​​ക അ​​തി​​ഥി​​ക​​ളാ​​യി പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു. സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി അ​​രു​​ണ്‍ കു​​മാ​​ര​​ൻ സ്വാ​​ഗ​​ത​​വും ഇ​​വ​​ൻ​​റ്​ കോ​​ഓ​​ഡി​​നേ​​റ്റ​​ർ ജൂ​​ബി​​ൻ പോ​​ൾ ന​​ന്ദി​​യും പ​​റ​​ഞ്ഞു.

