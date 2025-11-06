Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 9:17 AM IST

    രി​​സാ​​ല സ്​​​റ്റ​​ഡി സ​​ർ​​ക്കി​​ൾ ‘നോ​​ട്ടെ​​ക് 3.0’ എ​​ക്‌​​സ്‌​​പോ ന​​വം.14​ന് ​ജി​​ദ്ദ​​യി​​ൽ

    രി​​സാ​​ല സ്​​​റ്റ​​ഡി സ​​ർ​​ക്കി​​ൾ ‘നോ​​ട്ടെ​​ക് 3.0’ എ​​ക്‌​​സ്‌​​പോ ന​​വം.14​ന് ​ജി​​ദ്ദ​​യി​​ൽ
    രി​​സാ​​ല സ്റ്റ​​ഡി സ​​ർ​​ക്കി​​ൾ (ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​സി) ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ൾ ജി​​ദ്ദ​​യി​​ൽ വാ​​ർ​​ത്താ​​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ

    സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്നു

    ജി​​ദ്ദ: രി​​സാ​​ല സ്റ്റ​​ഡി സ​​ർ​​ക്കി​​ൾ സൗ​​ദി വെ​​സ്റ്റ് നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ക​​മ്മി​​റ്റി​​യു​​ടെ ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​ത്തി​​ൽ ‘നോ​​ട്ടെ​​ക്, നോ​​ള​​ജ് ആ​​ൻ​​ഡ് ടെ​​ക്‌​​നോ​​ള​​ജി എ​​ക്‌​​സ്‌​​പോ’​​യു​​ടെ മൂ​​ന്നാ​​മ​​ത് എ​​ഡി​​ഷ​​ൻ ന​​വം​​ബ​​ർ 14ന് ​​വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്ച ജി​​ദ്ദ അ​​ൽ മ​​വാ​​രി​​ദ് ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ സ്കൂ​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ൾ അ​​റി​​യി​​ച്ചു. ശാ​​സ്ത്ര, സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക വി​​ദ്യ​​യ്ക്ക് ഊ​​ന്ന​​ൽ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന അ​​വ​​ത​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ, പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ, മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ലൂ​​ടെ സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ വി​​ജ്ഞാ​​ന വി​​പ്ല​​വം സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന വി​​ശാ​​ല​​മാ​​യ ല​​ക്ഷ്യ​​വും 'നോ​​ട്ടെ​​ക്കി'​​നു​​ണ്ട്.

    യു​​വ ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​ർ​​ക്ക് പു​​തി​​യ ക​​ണ്ടു​​പി​​ടു​​ത്ത​​ങ്ങ​​ളും ഉ​​ൽ​​പ്പ​​ന്ന​​ങ്ങ​​ളും പ്ര​​ദ​​ർ​​ശി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ നോ​​ട്ടെ​​ക് അ​​വ​​സ​​രം ന​​ൽ​​കും. വി​​ദ്യാ​​ർ​​ത്ഥി​​ക​​ൾ​​ക്ക് സ​​യ​​ൻ​​സ് മേ​​ള​​യി​​ൽ വ​​ർ​​ക്കിം​​ഗ് മോ​​ഡ​​ലു​​ക​​ൾ ത​​യ്യാ​​റാ​​ക്കി അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും, ബി​​സി​​ന​​സ് സം​​രം​​ഭ​​ക​​ർ​​ക്ക് പു​​തി​​യ പ്രോ​​ജ​​ക്റ്റു​​ക​​ൾ പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​നും ലോ​​ഞ്ച് ചെ​​യ്യാ​​നും നോ​​ട്ടെ​​ക്കി​​ൽ പ്ര​​ത്യേ​​ക അ​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​രു​​ക്കും. കാ​​മ്പ​​സു​​ക​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​വ​​രു​​ടെ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ പേ​​ര് കൂ​​ടി ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്യാ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ്.

    എ​​ക്‌​​സ്‌​​പോ​​യോ​​ട് അ​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ത്ഥി​​ക​​ൾ​​ക്കും യു​​വ​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും വി​​വി​​ധ ഇ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ്ര​​ത്യേ​​കം മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളും ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. എ​​ക്സി​​ബി​​ഷ​​ൻ കാ​​ണാ​​നെ​​ത്തു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് വേ​​ണ്ടി ക്വി​​സ് മ​​ത്സ​​ര​​വും ഉ​​ണ്ടാ​​വും. കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും ര​​ജി​​സ്‌​​ട്രേ​​ഷ​​നും https://knowtechexpo.com സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ക​​യോ +966 534103919 എ​​ന്ന ന​​മ്പ​​റി​​ൽ ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യോ ചെ​​യ്യാം. മ​​ൻ​​സൂ​​ർ ചു​​ണ്ട​​മ്പ​​റ്റ (ഗ്ലോ​​ബ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി), ഫ​​സീ​​ൻ കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് (ഗ്ലോ​​ബ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി), റി​​യാ​​സ് മ​​ട​​ത്ത​​റ (സൗ​​ദി വെ​​സ്റ്റ് നാ​​ഷ​​ന​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി), റ​​ഷീ​​ദ് പ​​ന്ത​​ല്ലൂ​​ർ, സു​​ജീ​​ർ പു​​ത്ത​​ൻ​​പ​​ള്ളി, ഖ​​ലീ​​ലു​​റ​​ഹ്മാ​​ൻ കൊ​​ള​​പ്പു​​റം (നോ​​ട്ടെ​​ക് ജി​​ദ്ദ ഡ്രൈ​​വ് ടീം) ​​എ​​ന്നി​​വ​​ർ ജി​​ദ്ദ​​യി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന വാ​​ർ​​ത്താ​​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു.

    TAGS:saudinewsJeddahJeddah news
    News Summary - Risala Study Circle ‘Notek 3.0’ Expo in Jeddah on Nov. 14
