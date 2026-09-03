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    രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ആ​ഗോ​ള മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

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    രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ആ​ഗോ​ള മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
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    ജി​ദ്ദ: രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ളി​​ന്റെ 2027-28 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ‘ബി ​ഇ​ൻ ബി ​മോ​ർ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ഗോ​ള മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ‘ദി ​കോ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സം​ഗ​മം കേ​ര​ള മു​സ്‌​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യ്യി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ ബു​ഖാ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ ബു​ഖാ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ജീ​ദ് ക​ക്കാ​ട്, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ചെ​മ്പ്ര​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​നം 44 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഠ​നം, തൊ​ഴി​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യം, സാം​സ്‌​കാ​രി​കം, ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ത്മീ​യം, സ്‌​കി​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്​ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ​ർ​വ​തോ​ന്മു​ഖ​മാ​യ വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി യു​വ​ജ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ.

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    News Summary - Risala Study Circle Launches 2027-28 Global Membership Campaign
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