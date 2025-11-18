Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightരി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:49 AM IST

    രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ‘നോ​ട്ടെ​ക് 3.0’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ അ​ൽ​വു​റൂ​ദ് സ്കൂ​ളി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം
    രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ‘നോ​ട്ടെ​ക് 3.0’ സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    നോ​​ട്ടെ​ക്​ എ​ക്സ​ല​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡ് ഡോ. ​ഫ​യാ​സ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ ഖാ​ന്‌ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നാ​മ​ത് ‘നോ​ട്ടെ​ക്’ എ​ക്‌​സ്‌​പോ​ക്ക്​ ജി​ദ്ദ അ​ൽ മ​വാ​രി​ദ് സ്കൂ​ളി​ൽ സ​മാ​പ​നം. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​സ്ഡം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സീ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സൈ​ൻ ഇ​ൻ സെ​ഷ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​ൽ വു​റൂ​ദ്, ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, അ​ൽ അ​ഹ്ദാ​ബ്, മ​ഹ്ദ്‌ അ​ൽ ഉ​ലൂം, അ​ൽ മ​വാ​രി​ദ്, നോ​വ​ൽ എ​ന്നീ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ അ​ൽ വു​റൂ​ദ് സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ൽ മ​വാ​രി​ദ് സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ‘നോ​ട്ടെ​ക് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡ്’ ഡോ. ​ഫ​യാ​സ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ ഖാ​ന്‌ ഡോ. ​മു​ഹ്സി​ൻ, ഡ്രൈ​വ് ടീം ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ജീ​ർ പു​ത്ത​ൻ​പ​ള്ളി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷീ​ദ് പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ ചു​ണ്ട​മ്പ​റ്റ, ഫ​സീ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നൗ​ഫ​ൽ മു​സ്​​ല്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ ഗ​ൾ​ഫ് കൗ​ൺ​സി​ൽ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ചെ​മ്പ്ര​ശേ​രി, സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നൗ​ഫ​ൽ മു​സ്ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വെ​ഫി കേ​ര​ള സി.​ഇ.​ഒ റ​ഫീ​ഖ്‌ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘നെ​ക്​​സ്​​റ്റ​ർ’ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വെ​വ്വേ​റെ സെ​ഷ​നു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​ൺ-​ടു-​വ​ൺ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ശാ​സ്ത്ര​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം ചെ​യ്തു​നോ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ ‘ഡി.​ഐ.​വൈ ലാ​ബ്’, സ്വ​യം നി​ർ​മി​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ മേ​ക്കേ​ഴ്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ടെ​ക്നോ​വ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ അ​ഞ്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഷോ​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഇ​വോ​ൾ​വ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ചാ​റ്റ്‌ വി​ത്ത്‌ എ​ൻ​റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ സെ​ഷ​നി​ൽ ബി​സ്സ​പ്പ്‌ അ​റേ​ബ്യ സി.​ഇ.​ഒ സു​ഹൈ​ൽ ക​ടാ​ച്ചി​റ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. കെ.​എം. റ​ഹ്​​മ​ത്തു​ള്ള, അ​ന​സ് ഓ​ച്ചി​റ, ഡോ. ​ഇ​ജാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌, എ​ൻ​ജി. റ​ഊ​ഫ്‌, മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​ട്ട​പ്പാ​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​വ​ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsScience Exhibitionrisala study circlegulfnewsmalayalam
    News Summary - Risala Study Circle concludes ‘Notek 3.0’
    Similar News
    Next Story
    X