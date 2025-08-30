Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 7:42 AM IST

    രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർക്​ള്‍ "മീ​ലാ​ദ് ടെ​സ്റ്റി'ന് ​തു​ട​ക്കംകു​റി​ച്ചു

    Risala Study Circle
    ജി​ദ്ദ: രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 16 ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ന്‍ 'മീ​ലാ​ദ് ടെ​സ്റ്റി' ന് ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ന മാ​തൃ​ക​ക​ളെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ക​ര്‍ന്നു ന​ല്‍കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 'ഗു​രു​വ​ഴി​ക​ള്‍' എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ അ​ന​സ് അ​മാ​നി പു​ഷ്പ​ഗി​രി​യു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ സീ​രീ​സു​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മീ​ലാ​ദ് ടെ​സ്റ്റ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ക്കു​ക.

    വി​ഡി​യോ സീ​രീ​സി​നൊ​പ്പം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യാ​വ​ലി അ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 15 വ​രെ https://rscmeeladtest.com/ എ​ന്ന വെ​ബി​ലൂ​ടെ പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 19 ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​ര​മു​ള്ള​ത്. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ യൂ​റോ​പ്പ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക, നോ​ര്‍ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി ഒ​രു മി​ല്യ​ണ്‍ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മീ​ലാ​ദ് ടെ​സ്റ്റ് സ​ന്ദേ​ശം എ​ത്തി​ക്കും.

    ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ത​ല​ത്തി​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് 50,000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് 25,000 രൂ​പ​യും സ്റ്റു​ഡ​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 15,000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 10,000 രൂ​പ​യും സ​മ്മാ​നം ന​ല്‍കും. അ​റി​വ് പ​ക​രു​ന്ന​തി​ലും സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ രീ​തി​ക​ള്‍ സ​ര്‍വ​ശ്രേ​ഷ്ട​മാ​ണ്. അ​ധ്യാ​പ​ന രീ​തി​ക​ളി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​ക​ള്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​റി​വ് പ​ക​ര്‍ന്ന് ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള മി​ക​വ് അ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. സൗ​മ്യ​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ല്‍, ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യേ​ണ്ട സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ങ്ങ​നെ​യും, പു​ഞ്ചി​രി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​തു​പോ​ലെ​യും അ​റി​വു​ക​ളെ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വാ​ച​ക രീ​തി​ക​ള്‍. അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​ച​ക മാ​തൃ​ക​ക​ളെ മീ​ലാ​ദ് ടെ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ സാ​ര​ഥി​ക​ൾ വാ​ര്‍ത്ത കു​റി​പ്പി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Risala Study Circle begins "Milad Test"
