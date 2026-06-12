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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 9:54 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 9:54 PM IST

    റിസ അന്താരാഷ്​ട്ര പ്രസംഗ മത്സരം നാളെ

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    വിജയികളെ ജൂൺ 17-ന് ഋഷിരാജ് സിങ് പ്രഖ്യാപിക്കും
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     ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്ക് നൽകിയ ഓറിയ​േൻറഷൻ പരിപാടിയിൽ നിന്ന്

    റിയാദ്: സുബൈർകുഞ്ഞു ഫൗണ്ടേഷ​െൻറ ലഹരി വിരുദ്ധ പരിപാടിയായ ‘റിസ’യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എട്ട്​ മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്​ട്ര പ്രസംഗ മത്സരം ശനിയാഴ്ച നടക്കും. സൗദി സമയം വൈകീട്ട്​ നാല്​ മുതൽ ഏഴ്​ വരെ സൂം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് മത്സരം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ‘നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുക്കുക! നിക്കോട്ടിൻ/പുകയില ആസക്തി തടയുക!’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ രണ്ട് കാറ്റഗറികളിലായാണ് ഓൺലൈൻ മത്സരം. മലയാളം കാറ്റഗറിയിൽ 15 കുട്ടികൾക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് കാറ്റഗറിയിൽ രണ്ട് ക്ലസ്​റ്ററുകളിലായി 30 കുട്ടികൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അർഹത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുബൈർകുഞ്ഞ് ഫൗണ്ടേഷ​െൻറ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും റിസ കമ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും പരിപാടി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

    സുബൈർകുഞ്ഞു അനുസ്മരണ ദിനമായ ജൂൺ 17-ന് നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് കേരള മുൻ ഡി.ജി.പി ഋഷിരാജ് സിങ്​ മത്സരവിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8301050144 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

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    TAGS:risaInternational speech competitionSaudi Arabia
    News Summary - RISA International Speech Competition tomorrow
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