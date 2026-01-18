Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘റിം​ല’ എ​ട്ടാ​മ​ത്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 8:10 AM IST

    ‘റിം​ല’ എ​ട്ടാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ 10ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ജീം അ​ർ​ഷാ​ദും അ​നു​ശ്രീ​യും മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​ക​ൾ
    ‘റിം​ല’ എ​ട്ടാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ 10ന്
    cancel
    camera_alt

     ‘റിം​ല’ എ​ട്ടാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    ​റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (റിം​ല) എ​ട്ടാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ 10ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം റി​യാ​ദ്​ ഷോ​ല അ​ൽ വ​ഫ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു. പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ ന​ജീം അ​ർ​ഷാ​ദും അ​നു​ശ്രീ​യും ആ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡും റി​യാ​ദി​ലെ റിം​ല ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര ടീ​മും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക് ഷോ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഷോ ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ടി.​എ​സ്.​ടി മെ​റ്റ​ൽ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മ​ധു പ​ട്ട​ന്നൂ​രും റൈ​ഷ മ​ധു​വും ചേ​ർ​ന്ന് പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റിം​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ബാ​ബു​രാ​ജ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​സാ​ർ ഷാ ​സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്യാം ​സു​ന്ദ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​ക്കാ​ട്, സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര (ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത് (ഫോ​ർ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ഷാ​ന​വാ​സ് (എം.​കെ ഫു​ഡ്സ് എം.​ഡി), ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ (റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം), ശ​ങ്ക​ർ കേ​ശ​വ​ൻ, പ​ദ്മി​നി നാ​യ​ർ, ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റിം​ല​യി​ലെ ഗാ​യ​ക​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ശ്യാം ​സു​ന്ദ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ ഷാ, ​വി​നോ​ദ് വെ​ണ്മ​ണി തു​ട​ങ്ങി മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ലീ​ന ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ തി​രു​വാ​തി​ര​യും അ​ദ്വി​ക മ​ഹേ​ഷി​​ന്റെ സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സും വി​ധു ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ദേ​വി​ക ബാ​ബു​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ നൃ​ത്ത​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    സ​ന്തോ​ഷ് തോ​മ​സ്, തോ​മ​സ് പൈ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഹ​രി​ത അ​ശ്വി​ൻ, അ​ക്ഷി​ക മ​ഹേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ണി മേ​നോ​ൻ, മ​ധു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ന​യി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പോ​ലെ ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും റി​യാ​ദി​ലെ സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​രു വി​രു​ന്നാ​യി​രി​ക്കും റിം​ല ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Rimla’ 8th anniversary celebration on April 10
    Similar News
    Next Story
    X