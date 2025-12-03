Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 8:58 AM IST

    റിമാൽ വയനാട്ടിലേക്ക് പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു

    റിമാൽ വയനാട്ടിലേക്ക് പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു
    റി​മാ​ൽ പ​ഠ​ന യാ​ത്രാ​സം​ഘം പീ​സ് വി​ല്ലേ​ജ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം കൂ​ട്ടാ​യ്മ (റി​മാ​ൽ) വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 170ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്രി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ടി​വാ​ര​ത്തെ നോ​ള​ജ് സി​റ്റി, വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ പീ​സ് വി​ല്ലേ​ജ്, ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​റാ, കാ​രാ​പ്പു​ഴ ഡാം, ​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല എ​ന്നി​വ യാ​ത്ര​യി​ൽ സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പീ​സ് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ 85ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന താ​മ​സ​ക്കാ​രു​മാ​യി യാ​ത്രാ​സം​ഘം സൗ​ഹൃ​ദം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പീ​സ് വി​ല്ലേ​ജി​ന് വേ​ണ്ടി റി​മാ​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ച തു​ക മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​രി​സ് അ​രി​ക്കു​ള​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി.​പീ​സ് വി​ല്ലേ​ജി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഹാ​രി​സ് ക​രി​ക്കു​ളം, കെ.​സി.​എം. അ​ബ്​​ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​രും റി​മാ​ലി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​മീ​ർ കൊ​ന്നോ​ല, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ത​റ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു. ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​റ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഇ​ല്യാ​സ് മൗ​ല​വി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ​യും ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ കോ​ഴ്സി​നെ​യും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മൂ​ന്ന് ബ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഏ​ക​ദി​ന യാ​ത്ര​യി​ൽ ഓ​രോ ബ​സി​ലും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്ല​ൻ, അ​സ്ഹ​ർ പു​ള്ളി​യി​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ത​റ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബ​ഷീ​ർ അ​റ​ബി, റ​ഷീ​ദ് കൊ​ട്ടേ​ക്കാ​ട​ൻ, ഉ​മ​ർ കാ​ടേ​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​മീ​ർ കൊ​ന്നോ​ല, സ​ലീം ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി കൊ​ന്നോ​ല, സാ​ലിം ത​റ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ റി​മാ​ൽ വ​നി​ത വി​ങ് നേ​താ​ക്ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ബ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ഹാ​ജ​റ ഹൈ​ദ​ർ, സു​നീ​റ ടീ​ച്ച​ർ, വാ​ഹീ​ദ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:TripRimalorganizedWayanad
    News Summary - Rimal organized a study trip to Wayanad
