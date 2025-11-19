Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 1:15 PM IST

    റിഫ മെഗാ കപ്പ് സീസൺ 4; ബഷീർ തൃത്താല എവർറോളിങ് ട്രോഫി ഫുട്ബാളിന് തുടക്കം

    റിഫ മെഗാ കപ്പ് സീസൺ 4; ബഷീർ തൃത്താല എവർറോളിങ് ട്രോഫി ഫുട്ബാളിന് തുടക്കം
    റി​ഫ മെ​ഗാ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ഫോ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​​ന്റെ കി​ക്കോ​ഫി​ന്

    ത​യാ​റാ​യി റ​ഫ​റി​മാ​ർ

    റി​യാ​ദ്: റ​യാ​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘​റി​ഫ മെ​ഗാ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ഫോ​റി’​ന്​ അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് റോ​ഡി​ലെ ഇ​സ്‌​കാ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. 32 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സെ​വ​ൻ​സ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ, നോ​ക്ഔ​ട്ട് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ളി​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മെ​ഗാ ക​പ്പ് 51 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യി​ൽ റി​ഫ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ക്ല​ബുക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മി​തി നേ​രെ​ത്തെ ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ മ​മ്പാ​ട്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ദി​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ബ​ഷീ​ർ ചേ​ലേ​മ്പ്ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ഫു ക​രു​ളാ​യി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ബ​ഷീ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ, ആ​ബി​ദ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ഉ​മ​ർ അ​മാ​ന​ത്, മു​ത്തു ഇ​ഗി​ൾ (വ​ള​ന്റി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം), നൗ​ഷാ​ദ് ച​ക്കാ​ല, ന​ജീ​ബ് ആ​ക്കോ​ട്, ഷ​ഫീ​ക് ഷ​ബീ​ർ, ഹ​മീ​ദ് വ​യ​നാ​ട് (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗം), അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ബു, ആ​ഷി​ക്, മു​സ്ത​ഫ ക​വ്വാ​യി (മീ​ഡി​യ), ഷ​ക്കീ​ൽ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് (റി​ഫ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ), നാ​സ​ർ മാ​വൂ​ർ (റി​ഫ്ര​ഷ്മെ​ന്റ്), ജു​നൈ​സ്, കു​ട്ട​ൻ ബാ​ബു, ക​രീം പ​യ്യ​നാ​ട്, ഷെ​രീ​ഫ് കാ​ളി​കാ​വ്, സു​ലൈ​മാ​ൻ ദാ​റു​ൽ​ബൈ​ദ എ​ഫ്.​സി, ബാ​ദു​ഷ (ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ​റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ആ​റ്​ ക​ളി​ക​ൾ വീ​ത​വും ന​ട​ക്കും. ഈ ​മാ​സം 28ന്​ ​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള 32 ക്ല​ബു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട്‌, പ്ര​വാ​സി സോ​ക്ക​ർ, ലാ​​ന്റേ​ൺ എ​ഫ്.​സി കേ​ര​ള ഇ​ല​വ​ൻ, ദാ​റു​ൽ ബൈ​ദ എ​ഫ്.​സി, സോ​ക്ക​ർ ക്ല​ബ് റി​യാ​ദ്, സു​ലൈ എ​ഫ്.​സി എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ പ്രീ​കോ​ർ​ട്ട​റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് എ​ഫ്‌.​സി, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സോ​ക്കാ​ർ, ആ​സ്റ്റ​ർ സ​ന​ദ് എ​ഫ്.​സി, മാ​ർ​ക്ക് എ​ഫ്.​സി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഇ​ല​വ​ൻ, സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് എ​ഫ്.​സി എ​ന്നീ ക്ല​ബ്ബു​ക​ളും പ്രീ​കോ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്കു പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത വ്യാ​ഴ​വും വെ​ള്ളി​യും ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് നാ​ലു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ടു പ്രീ​കോ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് സൗ​ദി റ​ഫ​റി​മാ​രാ​ണ്.

    News Summary - RIFA Mega Cup Season 4; Basheer Trithala Everrolling Trophy Football begins
