    Saudi Arabia
    Posted On
    26 Nov 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:36 AM IST

    നവയുഗം 'റിഥം ട്യൂൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ' സംഗീത പരിപാടി ഡിസംബർ അഞ്ചിന്

    നവയുഗം ‘റിഥം ട്യൂൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ സംഗീത പരിപാടി ഡിസംബർ അഞ്ചിന്
    'റി​ഥം ട്യൂ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ' സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യെ കു​റി​ച്ച് ന​വ​യു​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ വാ​ർ​ത്തസ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'റി​ഥം ട്യൂ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ' സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി​ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് അ​ര​ങ്ങേ​റും. ദ​മ്മാം കോ​ബ്രാ പാ​ർ​ക്കി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ലൈ​ഫ് പാ​ർ​ക്കി​ലെ ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ചി​ത്ര​യാ​ണ്​ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യെ​ന്നും അ​ഫ്സ​ൽ, അ​നാ​മി​ക, ശ്രീ​രാ​ഗ് ഭ​ര​ത​ൻ മ​റ്റ്​ ഗാ​യ​ക​രും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​മെ​ന്നും ന​വ​യു​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ്യോ​തി വെ​ള്ള​ല്ലൂ​രാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ.

    സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​റ​ർ​ടൈ​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ തി​യ​തി ര​ണ്ട് ത​വ​ണ മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ മാ​റി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം മാ​നി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​​യൊ​രു പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം മൂ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ പ​രി​പാ​ടി സ്ഥ​ല​​ത്തേ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ഭ​ക്ഷ​ണ സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ളും മ​റ്റു​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ളും കാ​ണു​ന്ന​തി​നും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. നാ​ലോ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ളു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ ഗാ​യി​ക ചി​ത്ര നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​വ​യു​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജ​മാ​ൽ വി​ല്ല്യാ​പ്പി​ള്ളി, ​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. വാ​ഹി​ദ് കാ​ര്യ​റ, പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​ജു വ​ർ​ക്കി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബു, പ്രി​ജി കൊ​ല്ലം എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    X