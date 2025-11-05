Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Nov 2025 6:10 PM IST
    date_range 5 Nov 2025 6:10 PM IST

    മുനിസിപ്പൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നവർക്ക്​ സമ്മാനം

    • സൗദി മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം
    • സമ്മാനം പണമായി നൽകും
    മുനിസിപ്പൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നവർക്ക്​ സമ്മാനം
    സൗദി മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നു

    റിയാദ്: രാജ്യത്തെ മുനിസിപ്പൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനം നൽകാൻ സൗദി മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം. ചൊവ്വാഴ്ച കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാ​ന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ റിയാദിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ്​ മുനിസിപ്പൽ മന്ത്രാലയത്തി​ന്റെ ശിപാർശ അംഗീകരിച്ചത്​. സമ്മാനം പണമായി ലഭിക്കും. അതിനാവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ രൂപവത്​കരിക്കാൻ മന്ത്രാലയത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

    ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്​റ്റ്​മന്റെ്​ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റിയാദിലെത്തിയ നിരവധി സഹോദര, സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായും സർക്കാർ തലവന്മാരുമായും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ ഉള്ളടക്കം കിരീടാവകാശി യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. സമ്മേളനത്തിലെ ഉന്നതതല അന്താരാഷ്​ട്ര സാന്നിധ്യം സൗദിയെയും അതി​ന്റെ നേട്ടങ്ങളെയും ദർശനത്തെയും ആഗോളതലത്തിൽ വിലമതിക്കുന്നതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അത് സൗദിയെ ഒരു അന്താരാഷ്​ട്ര സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. നിക്ഷേപത്തി​ന്റെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രായോഗിക തന്ത്രങ്ങളാക്കി ദർശനങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നേതാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ആഗോള കേന്ദ്രം കൂടിയാണിതെന്നും യോഗം അവലോകനം ചെയ്​തു.

    രാജ്യം എണ്ണയിതര മേഖലകളിൽ വളർച്ച തുടരുകയാണെന്ന്​ യോഗം വിലയിരുത്തി. നൂതന ഉൽപാദനം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ടൂറിസം, സംരംഭകത്വം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ വികസനം കൈവരിക്കുന്നു. പ്രതിരോധശേഷി, വിഭവങ്ങൾ, കഴിവുകൾ, ദേശീയ മുൻഗണനകൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പിലൂടെ ആഗോള പരിവർത്തനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ രാജ്യ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥക്ക്​ കഴിവുണ്ടെന്നും യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    2031 മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇൻറർനാഷനൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം ഓഡിറ്റ് ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂഷൻസി​ന്റെ പ്രസിഡൻറ്​ സ്ഥാനം സൗദി നേടിയത് ഈ മേഖലയിലെ ഒരു ആഗോള ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള ഭരണകൂട പങ്കി​ന്റെ സ്ഥിരീകരണമാണെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. 2025ലെ മൂന്ന് ലോക യാത്രാ അവാർഡുകൾ അൽഉല പൗരാണിക കേന്ദ്രത്തിന്​ ലഭിച്ചതിൽ മന്ത്രിസഭ സന്തുഷ്​ടി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    ‘വിഷൻ 2030’ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം എണ്ണയിതര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ശ്രദ്ധേയമായ തലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ സംഭാവനയെ മന്ത്രിസഭ പ്രശംസിച്ചു. ഇത് ബിസിനസ്​ അന്തരീക്ഷം വികസിപ്പിക്കാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെയും പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും ഫലപ്രാപ്തിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

