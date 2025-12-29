Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 8:55 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ; 2026 മു​ത​ൽ പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    സൗ​ദി​യി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ; 2026 മു​ത​ൽ പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    ജി​ദ്ദ: വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​ണ്ണാ​യ​ക​മാ​യ ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ 2026 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ഊ​ർ​ജ്ജം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'വൈ​റ്റ് ലാ​ൻ​ഡ്' ഫീ​സ് ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി തു​ട​ങ്ങും. 5,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​സ്തീ​ർ​ണ്ണ​മു​ള്ള വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത ഭൂ​മി​ക്കാ​ണ് ഫീ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഭൂ​മി​യു​ടെ കി​ട​പ്പ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​പ​ണി വി​ല​യു​ടെ 2.5 മു​ത​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് നി​കു​തി ഈ​ടാ​ക്കു​ക.

    ഭൂ​മി വെ​റു​തെ ഇ​ട്ടു കു​ത്ത​ക​യാ​ക്കി വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും, വി​പ​ണി​യി​ൽ ഭൂ​മി​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് വീ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഈ ​നീ​ക്കം സ​ഹാ​യി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, കാ​ർ​ഷി​ക ഭൂ​മി​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പു​തി​യ നി​യ​മ​വും ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, ജി​ദ്ദ, റി​യാ​ദ് എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് 2026 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​ഡ്ര​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു പാ​ഴ്സ​ലും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നോ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നോ ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​ഡ്ര​സ് അ​ബ്ഷീ​ർ, ത​വ​ക്ക​ൽ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത് പാ​ഴ്സ​ൽ വി​ത​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ഇ-​കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് രം​ഗ​ത്തെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പു​തി​യ നി​കു​തി ന​യ​വും ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മ്മി​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Revolutionary changes in Saudi Arabia; New regulations and solutions to come into effect from 2026
