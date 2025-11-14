Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ട​ങ്ങി​യവരെയും ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി’​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ം -സ്‌​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    മ​ട​ങ്ങി​യവരെയും ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി’​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ം -സ്‌​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി
    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക സ്‌​പെ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. അ​നു​പ​മയുമാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്​/​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യവരെ​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം സ​ർ​ക്കാ​റിെൻറ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക സ്‌​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. അ​നു​പ​മ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു തീ​രു​മാ​നം ഉ​ട​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ (പി.​എ​ൽ.​സി) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച​യി​ലാ​ണ്​ അ​വ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പി.​എ​ൽ.​സി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ർ​ജി​യി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​കൂ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തി​​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. മ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന സെ​ല്ലി​​ന്റെ നി​വേ​ദ​നം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ പി.​എ​ൽ.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. ആ​ർ. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, അ​നി​ൽ അ​ള​കാ​പു​രി, ഷ​രീ​ഫ്​ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

