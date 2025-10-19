Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 9:49 AM IST

    തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യവർക്കും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സിന് അ​ർ​ഹ​ത വേ​ണം: എം.ജി സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യവർക്കും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സിന് അ​ർ​ഹ​ത വേ​ണം: എം.ജി സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: കൊ​വി​ഡ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ റീ​എ​ൻ​ട്രി വി​സ​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പി​ന്നീ​ട് വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നാ​ൽ തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ നാ​ട്ടി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും നോ​ർ​ക്ക മു​ഖേ​ന ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള അ​ർ​ഹ​ത അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ്റ്റ​ഡി സെൻറ​ർ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് ഉ​ള്ളാ​ടം​കു​ന്ന്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​രി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് റ​സി​ഡെ​ന്റ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി.

    കൊ​റോ​ണ കാ​ല​ത്ത് നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ റീ-​എ​ൻ​ട്രി വി​സ​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി വി​സ പു​തു​ക്കാ​നോ വീ​ണ്ടും വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​നോ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ധാ​രാ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ചി​ല​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ചി​കി​ത്സ​ക്ക് വ​ലി​യ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും, അ​തി​നാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:insuranceSaudi Arabia NewsNorka RootsNorka Membership
    News Summary - Returnees should also be eligible for insurance: MG Study Center
    Similar News
    Next Story
    X