Madhyamam
    17 Nov 2025 2:19 PM IST
    17 Nov 2025 2:19 PM IST

    തിരിച്ചെത്തുന്നവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വേണം -നവോദയ ബത്ഹ

    തിരിച്ചെത്തുന്നവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വേണം -നവോദയ ബത്ഹ
    നാ​സ​ർ പൂ​വാ​ർ (പ്ര​സി), അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ലാം (സെ​ക്ര),

    അ​നി മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ട്ര​ഷ.)

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജോ​ലി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ന​വോ​ദ​യ ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദ് ബ​ത്ഹ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലിം പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷൈ​ജു ചെ​മ്പൂ​ര് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ക്ര​മ​ലാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ലാം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കു​മ്മി​ൾ സു​ധീ​ർ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സു​കു ക്ര​യോ​ൺ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​വും, യാ​സ​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​നി​ൽ മ​ണ​മ്പൂ​ർ, ഹ​ക്കീം, നാ​സ​ർ പൂ​വാ​ർ, അ​യൂ​ബ് ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന, ബി​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, റ​സ്സ​ൽ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, അ​നി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​സ​ർ പൂ​വാ​ർ (പ്ര​സി.), അ​നി​ൽ മാ​ട്ടൂ​ൽ, ഗി​രീ​ഷ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ലാം (സെ​ക്ര.), റ​സ്സ​ൽ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട് (ജോ. ​സെ​ക്ര.), അ​നി മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ 15 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ സ​മ്മേ​ള​നം ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

