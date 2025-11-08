Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Nov 2025 7:55 AM IST
    ജീ​വി​ത​വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ഖു​ർ​ആ​നി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക -കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ദ​നി പ​റ​പ്പൂ​ർ

    സൗ​ദി ന​ജ്റാ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​ന സ​ദ​സ്സി​ൽ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ദ​നി പ​റ​പ്പൂ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം

    ന​ജ്റാ​ൻ: സൗ​ദി ന​ജ്റാ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​റി​ൻ​റ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​ജ്ഞാ​ന സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ദീ​ന കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്രി​ന്റിങ് കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന മ​ല​യാ​ളം ത​ഫ്സീ​ർ വ്യാ​ഖ്യാ​താ​വാ​യ പ​ണ്ഡി​ത​ൻ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ദ​നി പ​റ​പ്പൂ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഖ​ലീ​ൽ സ​ല​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ക്കി​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​ലി സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    X