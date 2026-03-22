നജ്റാൻ കെ.എം.സി.സി ഹെൽപ് ഡെസ്ക് വിങ്ങിന് ആദരംtext_fields
നജ്റാൻ: പ്രവാസികളുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും പ്രതിസന്ധികളിൽ അവർക്ക് താങ്ങാവുകയും ചെയ്യുന്ന നജ്റാൻ കെ.എം.സി.സി ഹെൽപ് ഡെസ്ക് വിങ്ങിനെ നജ്റാൻ എൻ.ടി അസോസിയേഷൻ ആദരിച്ചു.
നജ്റാനിലെ പ്രവാസികളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിരന്തരം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കെ.എം.സി.സി ഹെൽപ് ഡെസ്കിെൻറ മാതൃകാപരമായ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ അംഗീകാരം നൽകുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് എൻ.ടി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ് അരുൺ, കെ.എം.സി.സി ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഭാരവാഹികൾക്ക് ഉപഹാരം കൈമാറി.
