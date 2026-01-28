Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 8:25 AM IST

    ചെ​സ് താ​രം അ​ഹാ​ൻ ഷ​ക്കീ​റി​ന് ആ​ദ​രം

    ചെ​സ് താ​രം അ​ഹാ​ൻ ഷ​ക്കീ​റി​ന് ആ​ദ​രം
    അ​ഹാ​ൻ ഷ​ക്കീ​റി​നെ പ്ര​വാ​സി ക​ണ്ണൂ​ർ-​കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല

    ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​മോ​ദി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ‘ഇ​ത്റ’​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജൂ​നി​യ​ർ ചെ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ അ​ഹാ​ൻ ഷ​ക്കീ​റി​നെ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ-​കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ക്യാ​മ്പി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഹാ​ന് അ​നു​മോ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വീ​ൻ കു​മാ​ർ അ​ഹാ​ന് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ബി​നാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ (ക​ണ്ണൂ​ർ-​കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹീം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് (ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), ജം​ഷാ​ദ​ലി (ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), ജാ​ബി​ർ, ജ​മാ​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഫാ​ത്തി​മ ഹാ​ഷിം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ അ​ഹാ​നെ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

