Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ്ല​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 May 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 7:57 AM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ്ല​സ് ടു ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​യാ​ൻ യൂ​സ​ഫി​നും പ്ര​ജ്ഞ പൂ​ജാ​രി​ക്കും
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ്ല​സ് ടു ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യം
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​യാ​ൻ യൂ​സ​ഫ് കൊ​ൽ​നാ​ട്, ഹ​രി​ണി ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ, ജൈ​നി​ൽ ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, പ്ര​ജ്ഞ പൂ​ജാ​രി, ഹേ​ത് ഭാ​വി​ൻ​കു​മാ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, ബി​ലാ​ൽ യൂ​സു​ഫ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല

    ജു​ബൈ​ൽ: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ. സ​യ​ൻ​സ് സ്ട്രീ​മി​ൽ 500-ൽ 485 ​മാ​ർ​ക്ക് (97 ശ​ത​മാ​നം) നേ​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​യാ​ൻ യൂ​സ​ഫ് കൊ​ൽ​നാ​ട് സ്കൂ​ൾ ടോ​പ്പ​റാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    476 മാ​ർ​ക്കോ​ടെ (95.2) ഹാ​രി​ണി ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, 475 മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി (95) ജൈ​നി​ൽ ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. കൊ​മേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചു. 448 മാ​ർ​ക്കോ​ടെ (89.6) പ്ര​ജ്ഞ പൂ​ജാ​രി കൊ​മേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. 413 മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ (82.6) ഹേ​ത് ഭാ​വി​ൻ​കു​മാ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, 409 മാ​ർ​ക്കോ​ടെ (81.8) ബി​ലാ​ൽ യൂ​സു​ഫ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി സ്കൂ​ളി​െൻറ പെ​രു​മ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ശ്രീ​നി​വാ​സ് എ​ൽ. നി​ധി, സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​നി​ഷ മ​ധു, മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CBSEplus twogulfJubilee Indian School
    News Summary - Resounding success at CBSE Plus Two Jubilee Indian School
    Similar News
    Next Story
    X