Madhyamam
    Saudi Arabia
    14 Nov 2025 10:13 AM IST
    14 Nov 2025 10:13 AM IST

    അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കു​ക -ഐ.​സി.​എ​ഫ്
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് റി​യാ​ദ് റീ​ജി​യ​ന്റെ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​പ്ല​വ​ങ്ങ​ളും സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത് തൂ​ലി​ക​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല​ത്തെ അ​രു​താ​യ്‌​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) നാ​ഷ​ന​ൽ സം​ഘ​ട​നാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ പ​റ​വൂ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ‘അ​ക്ഷ​ര​മാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ് റീ​ജി​യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വാ​യ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി അ​ക്ഷ​ര വി​പ്ല​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബ​ത്ഹ ഡി ​പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റി​ൽ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ബ​ദീ​അ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഹ​സൈ​നാ​ർ ഹാ​റൂ​നി​യു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​എ​ഫ് ദാ​ഇ ഷാ​ഹി​ദ് അ​ഹ്‌​സ​നി ഉ​ത്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റീ​ജി​യ​ൻ അ​ഡ്‌​മി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മാ​നി​പു​രം പോ​ർ​ട്ട​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ കു​നി​യി​ൽ, സോ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബ​ഷീ​ർ മി​സ്ബാ​ഹി, വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​സാ​ഖ് വ​യ​ൽ​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

