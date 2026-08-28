റിയാദിലെ അൽ ഒലയ്യ റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിക്കുന്നു

റിയാദിലെ അൽ ഒലയ്യ റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിക്കുന്നുtext_fields
റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദ് നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാതകളിലൊന്നായ അൽ ഒലയ്യ റോഡിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. റോഡുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും യാത്രാസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമായി റിയാദ് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ പണികൾ ആരംഭിക്കും.
കിങ് സൽമാൻ റോഡ് മുതൽ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ റോഡ് വരെയുള്ള അൽ ഒലയ്യ റോഡിെൻറ ഇരുവശങ്ങളിലുമാണ് പ്രധാനമായും പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത്. റോഡ് ശൃംഖല കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നഗരത്തിലെ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വരും നവംബർ 25 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. അതിനാൽ ഈ വഴി കടന്നുപോകുന്ന യാത്രക്കാരും വാഹന ഉടമകളും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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