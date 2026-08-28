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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 11:49 AM IST

    റിയാദിലെ അൽ ഒലയ്യ റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിക്കുന്നു

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    സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെ പ്രവൃത്തികൾ തുടരും
    റിയാദിലെ അൽ ഒലയ്യ റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിക്കുന്നു
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    റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദ്​ നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാതകളിലൊന്നായ അൽ ഒലയ്യ റോഡിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. റോഡുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും യാത്രാസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമായി റിയാദ് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ പണികൾ ആരംഭിക്കും.

    കിങ്​ സൽമാൻ റോഡ് മുതൽ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ റോഡ് വരെയുള്ള അൽ ഒലയ്യ റോഡി​െൻറ ഇരുവശങ്ങളിലുമാണ് പ്രധാനമായും പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത്. റോഡ് ശൃംഖല കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നഗരത്തിലെ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വരും നവംബർ 25 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. അതിനാൽ ഈ വഴി കടന്നുപോകുന്ന യാത്രക്കാരും വാഹന ഉടമകളും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

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    TAGS:Riyadhgulfroadrepairs
    News Summary - Repairs begin on Al Olayya Road in Riyadh
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