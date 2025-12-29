Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 8:58 AM IST

    ത​ബൂ​ക്ക്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 30,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പൂ‍ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്നു

    ത​ബൂ​ക്ക്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 30,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പൂ‍ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്നു
    ത​ബൂ​ക്ക്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യാ​യ ത​ബൂ​ക്ക് പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ‍ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. അം​ഗീ​കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 30,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളാ​ണ് പൂ‍ർ​ത്തി​യാ​യ​തെ​ന്ന് ത​ബൂ​ക്ക് മേ​ഖ​ല മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് യ​ഹ്‌​യ അ​ൽ ജ​ർ​റ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബാ​ക്കി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ റോ​ഡു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ‍ർ​ത്തു.

    പ്രി​ൻ​സ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ റോ​ഡ്, കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് റോ​ഡ്, പ്രി​ൻ​സ് ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ റോ​ഡ്, കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണി​വ. അ​ൽ റൗ​ദ, അ​ൽ ന​ഹ്ദ, അ​ൽ ഖാ​ദി​സി​യ, അ​ൽ വു​റൂ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് അം​ഗീ​കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം നി‍ർ​മാ​ണ പ്ര​വ‍ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ​ഗ​താ​​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി.

