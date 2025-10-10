Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവാ​ട​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:56 AM IST

    വാ​ട​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല -റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് അ​തോ​റി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ട​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല -റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് അ​തോ​റി​റ്റി
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വാ​ട​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും സ്ഥി​ര​ത​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ല​വി​ൽ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് ത​യ്‌​സീ​ർ അ​ൽ​മു​ഫ്‌​റ​ജ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തും വാ​ട​ക സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​പ​ണി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. വി​പ​ണി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​രീ​ക്ഷ​ണ സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ട​ക​ക്കാ​രും ഉ​ട​മ​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജ​കീ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ന്നും അ​ൽ​മു​ഫ്‌​റ​ജ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വാ​ട​ക വി​ല​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യും വി​പ​ണി​യി​ലെ ല​ഭ്യ​ത​യു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യു​ടെ​യും സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യും പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ ഈ ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ വി​പ​ണി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsThe Real Estate Authorityrent homegulf news malayalam
    News Summary - Rent control should not be extended to other sectors - Real Estate Authority
    Similar News
    Next Story
    X