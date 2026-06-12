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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightനവീകരണം പൂർത്തിയായി;...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 8:28 AM IST

    നവീകരണം പൂർത്തിയായി; അൽ വജ്ഹ് വിമാനത്താവളം വീണ്ടും തുറന്നു

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    യാ​ത്രാ​ശേ​ഷി അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി
    നവീകരണം പൂർത്തിയായി; അൽ വജ്ഹ് വിമാനത്താവളം വീണ്ടും തുറന്നു
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    ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ അ​ൽ വ​ജ്​​ഹ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    ത​ബൂ​ക്ക്: ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​ക​സ​ന-​ആ​ധു​നി​കീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​ൽ വ​ജ്ഹ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വീ​ണ്ടും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​യി. റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗ്രൂ​പ്പാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തു​റ​ന്ന കാ​ര്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സൗ​ദി എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ച് സ​ർ​വീ​സു​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്നും ര​ണ്ടെ​ണ്ണം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ​പ് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഒ​രു ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ മാ​ത്രം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പാ​സ​ഞ്ച​ർ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ, ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​ക്ക​വ​ണ്ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ല് ആ​ഗ​മ​ന-​പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ ഗേ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, എ​യ​ർ​ബ​സ് എ320, ​ബോ​യി​ങ് 737 തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ത്ത​രം-​വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യി സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് റ​ൺ​വേ​യും മ​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൽ വ​ജ്ഹ് ന​ഗ​ര​ത്തി​െൻറ​യും ത​ബൂ​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​െൻറ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് ഇ​തി​െൻറ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഒ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ ജോ​ൺ പ​ഗാ​നോ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​പ്പം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കും. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ബൂ​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യെ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഇ​പ്പോ​ൾ പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:gulfnewssaudiarabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Renovation completed; Al Wajh Airport reopens
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