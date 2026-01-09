Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    9 Jan 2026 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:47 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ ന​വം​ബ​റി​ൽ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ ന​വം​ബ​റി​ൽ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു
    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. 2024ലെ ​അ​തേ മാ​സ​ത്തെ 1,203 കോ​ടി റി​യാ​ലു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 1,260 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി. സൗ​ദി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ്ര​തി​മാ​സ ബു​ള്ള​റ്റി​നി​ലാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ദേ​ശ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​റു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 1,040 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ന്റെ​യോ എ​ട്ട് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​​ന്റെ​യോ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ന​വം​ബ​റി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ അ​യ​ച്ച പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ലി​ൽ 2024-ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 22 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി 4,80 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി. ഇ​ത് 21 മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ മൂ​ല്യ​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    Girl in a jacket

