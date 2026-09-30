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    അ​ഴീ​ക്കോ​ടെൻറ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം: കേ​ളി

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    അ​ഴീ​ക്കോ​ടെൻറ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം: കേ​ളി
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    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ രാ​ഘ​വ​നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കാ​ല​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ–​മാ​ധ്യ​മ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മെ​ന്ന് കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ രാ​ഘ​വെൻറ 54-ാം ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കേ​ളി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​വും ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി​രി​ക്കെ 1972 സെ​പ്തം​ബ​ർ 23-നാ​ണ് അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കു​ന്ന​തിെൻറ പേ​രി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക, ന്യൂ​സ് റൂ​മു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക, വാ​ർ​ത്താ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തിെൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ഴീ​ക്കോ​ടെൻറ ജീ​വി​ത​വും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​വും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തിെൻറ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തിെൻറ​യും വ​ലി​യൊ​രു ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണെ​ന്നും അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​മി​തി അം​ഗം സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ കു​റി​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി, ബ​ത്ഹ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം കെ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ അ​മ​ര​മ്പ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഫി​റോ​സ് ത​യ്യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ച​ന്ദ്ര​ൻ തെ​രു​വ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - reminiscent of Azhikode's bloodshed: Keli
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