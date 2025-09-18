Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:40 AM IST

    കേ​ളി ച​ട​യ​ൻ ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    കേ​ളി ച​ട​യ​ൻ ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    റി​യാ​ദ്: സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന ച​ട​യ​ൻ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ 27ാമ​ത് ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നം കേ​ളി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ആ​ച​രി​ച്ചു. കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ത്ത ഡി ​പാ​ല​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​വും കേ​ളി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ കു​റി​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​തം അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കു​ക​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ട്ടം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തോ​ടു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്ക​റി​ന് ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ സം​ജാ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​ട​യ​ൻ ഗോ​വി​ന്ദ​നെ പോ​ലു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ർ​വ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ജ​ന​ത​യെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ച്ച് ന​വ കേ​ര​ളം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ക​യു​മാ​ണെ​ന്നും അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ഫി​റോ​ഷ് ത​യ്യി​ൽ, ച​ന്ദ്ര​ൻ തെ​രു​വ​ത്ത് കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രി​യ വി​നോ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​ഷ സു​കേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ളി ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

