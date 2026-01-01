Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 1 Jan 2026 12:14 PM IST
    date_range 1 Jan 2026 12:14 PM IST

    ന​ട​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും ‘ആ​ല​യം’ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും

    ന​ട​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും ‘ആ​ല​യം’ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും
    ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​താ​വ് നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ ഭാ​ഷ​യും ഭാ​വ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വും പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത അ​തു​ല്യ പ്ര​തി​ഭ ശ്രീ​നി​വാ​സ​​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ജി​ദ്ദ എ​ൻ. കം​ഫ​ർ​ട്ട് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​താ​വ് നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ വെ​റു​മൊ​രു ക​ലാ​കാ​ര​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശി​യാ​യ ചി​ന്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​​ന്റെ ലാ​ളി​ത്യ​ത്തെ​യും സി​നി​മ​യോ​ടു​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ് തൂ​നേ​രി സം​സാ​രി​ച്ചു. സി​നി​മ എ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​മി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി മ​നു​ഷ്യ​രെ എ​ങ്ങ​നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ലോ​ക​ത്തെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത് എ​ന്ന് അ​ഷ്റ​ഫ് തൂ​നേ​രി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.ശ്രീ​നി​വാ​സ​നോ​ടൊ​പ്പം ‘അ​യാ​ൾ ശ​ശി’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​സി​സ്​​റ്റ​ൻ​റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ലി അ​രി​ക്ക​ത്ത് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ത​ന്റെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വ​ലി​യൊ​രു പാ​ഠ​ശാ​ല​യാ​യി​രു​ന്നു ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​മെ​ന്നും ശ്രീ​നി​വാ​സ​​ന്റെ ക്രാ​ഫ്റ്റും വ്യ​ക്തി​ത്വ​വും ത​ന്നെ ഏ​റെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ​അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ക്ക​ണ്ണി ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ‘ആ​ല​യം’ എ​ന്ന ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലി​മി​​ന്റെ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു.അ​ബ്ദു​ള്ള മു​ക്ക​ണ്ണി, സോ​ഫി​യ സു​നി​ൽ, സ​ഹീ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, അ​നീ​സ് ബാ​ബു, റി​മി ഹ​രീ​ഷ്, ശ്രീ​ത അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, താ​ഹി​റ അ​ബ്ദു​ള്ള, റൈ​ഹാ​ന​ത്ത് സ​ഹീ​ർ, ന​ജീ​ബ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്, അ​ഫ്സ​ൽ നാ​രാ​ണ​ത്ത്, സ​ന്തോ​ഷ് ക​രിം, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​രി​ക്ക​ത്ത്, ബി​ജു​രാ​ജ് രാ​മ​ന്ത​ളി, അ​ദ്നു ഷ​ബീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

