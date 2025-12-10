Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 2:19 PM IST

    മ​ത​പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം മ​ദീ​നി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    മ​ത​പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം മ​ദീ​നി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം മ​ദീ​നി

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക പ്ര​ബോ​ധ​ന രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ഉ​ച്ചാ​ര​ക്ക​ട​വ്​ ചാ​ത്തോ​ലി​പ്പ​ടി വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം മ​ദീ​നി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി.

    സൗ​ദി മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​െൻറ കീ​ഴി​ൽ അ​ൽ ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഹാ​ഇ​ൽ ദ​അ​വ സെൻറ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം 30 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ്ര​ബോ​ധ​ക​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ൽ മ​ത​പ്ര​ബോ​ധ​ക​രു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി മെം​ബ​ർ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ശേ​ഷം പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:diespreacherReligiousAbdus Salam
    News Summary - Religious preacher Abdus Salam Medina dies in prison
