Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 22 Jan 2026 8:47 AM IST
    date_range 22 Jan 2026 8:47 AM IST

    'മ​തം-​വി​ക​സ​നം: വോ​ട്ടി​െൻറ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം' റി​യാ​ദി​ൽ സം​സ്കൃ​തി ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മം

    ‘മ​തം-​വി​ക​സ​നം: വോ​ട്ടി​െൻറ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം’ റി​യാ​ദി​ൽ സം​സ്കൃ​തി ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മം
     മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ‘സം​സ്കൃ​തി’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​സം​ഗ​മം ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ലാ​ഭ​ത്തി​നാ​യി ജാ​തി-​മ​ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ‘സം​സ്കൃ​തി’​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘മ​തം-​വി​ക​സ​നം: വോ​ട്ടി​െൻറ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ഫി തു​വ്വൂ​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. മ​തം വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ലാ​ഭ​ത്തി​നാ​യി വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി അ​ഡ്വ. എ​ൽ.​കെ. അ​ജി​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ർ​ഗീ​യ​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വോ​ട്ട് നേ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ന്യൂ ​ഏ​ജ് പ്ര​തി​നി​ധി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​ബാ​റി​ലെ വി​ക​സ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ഴ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ​ഭാ​ര​വാ​ഹി ബാ​രി​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​സ്മ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​െൻറ സ​ത്ത ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ ഷാ​ഫി തു​വ്വൂ​ർ ച​ർ​ച്ച സം​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഫീ​ർ തി​രൂ​ർ, ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷ​രീ​ഫ് അ​രീ​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ നേ​ർ​ന്നു. ജി​ല്ല ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ മ​ക്കാ​നി, സ​ഫീ​ർ ഖാ​ൻ ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട്, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ ഇ​രു​മ്പു​ഴി, ഷാ​ഫി വെ​ട്ടി​ക്കാ​ട്ടി​രി, ആ​ബി​ദ് കൂ​മ​ണ്ണ, സ​ലീം കു​റ്റാ​ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ർ​ഷ​ദ് ബാ​ഹ​സ്സ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​മീ​ർ അ​ലി പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

