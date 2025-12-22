Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 22 Dec 2025 7:20 AM IST
    date_range 22 Dec 2025 7:20 AM IST

    കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സം

    കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് ഗ​സ്സ​യി​ൽ 250 അ​ടി​യ​ന്ത​ര ടെൻറു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു
    കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സം
    കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കേ​ന്ദ്രം ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​​ന്റെ മ​ധ്യ​പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പ്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ചാ​രി​റ്റി ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കേ​ന്ദ്രം (കെ.​എ​സ്‌ റി​ലീ​ഫ്) ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​​ന്റെ മ​ധ്യ​പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ പു​തി​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ചു. അ​ടു​ത്തി​ടെ കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​ഭ​യം ​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് 250ല​ധി​കം ടെ​ന്റു​ക​ൾ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഫ​ണ്ട്‌ റൈ​സി​ങ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫി​ന്റെ നി​ർ​വ​ഹ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ സൗ​ദി സെൻറ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ഹെ​റി​റ്റേ​ജി​​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക്യാ​മ്പ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ന​ത്ത കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും കാ​ര​ണം മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ടെൻറി​ന്റെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ സൗ​ദി​യോ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഠി​ന​മാ​യ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും പു​തി​യ ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ വ​ലി​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം. ആ​ശ്വാ​സ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പാ​ർ​പ്പി​ട സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഒ​രു ദീ​പ​മാ​യി മാ​റാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് കേ​ന്ദ്രം അ​തി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Relief for the stranded victims
