    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 8:00 AM IST

    മ​ല​ബാ​റി​ന് ആ​ശ്വാ​സം

    ആ​കാ​ശ എ​യ​ർ ജി​ദ്ദ - കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ്​ മാ​ർ​ച്ച് 13 മു​ത​ൽ
    മ​ല​ബാ​റി​ന് ആ​ശ്വാ​സം
    ജി​ദ്ദ: മ​ല​ബാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ആ​കാ​ശ എ​യ​ർ ജി​ദ്ദ - കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സെ​ക്ട​റി​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    മാ​ർ​ച്ച് 13 മു​ത​ലാ​ണ് ഏ​റെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ഈ ​പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ്​ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശം കു​റ​ക്കാ​നും മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 186 ഇ​ക്കോ​ണ​മി സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​ത​മു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ബോ​യി​ങ് 737 മാ​ക്സ് എ​ട്ട്​ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ക്കു​ക. സൗ​ദി സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 9.10ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​​ട്ടെ​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നി​ന്ന് വൈ​കി​ട്ട് 6.55ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം രാ​ത്രി 10.50 ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റ​മ​ദാ​നി​ലെ തി​ര​ക്കും ചെ​റി​യ പെ​രു​ന്നാ​ൾ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ബാ​ഹു​ല്യ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​സ​ർ​വി​സ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യൊ​രു അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രി​ക്കും. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ പ്ര​തീ​ക് ശ​ർ​മ, പ്രി​യ മെ​ഹ്‌​റ, മു​ര​ളി മേ​നോ​ൻ, സു​ധീ​ഷ് മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ആ​കാ​ശ എ​യ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക് ക​മ്പ​നി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഹ​ജ്ജ് സ​ർ​വി​സി​നും സാ​ധ്യ​ത

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​ന് ക​രി​പ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​കാ​ശ എ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. മേ​യ് 15 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ഏ​ഴ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്കും, തി​രി​ച്ച് ജൂ​ൺ 23 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ മ​ദീ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​രി​പ്പൂ​രി​ലേ​ക്കു​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ. ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​തീ​രു​മാ​നം വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

