    Saudi Arabia
    date_range 28 Aug 2025 8:58 AM IST
    date_range 28 Aug 2025 8:58 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദു​രി​താ​ശ്വാ​സം; സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സൗ​ദി​യു​ടെ 59ാമ​ത് വി​മാ​നം ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി

    ഭ​ക്ഷ​ണം, വെ​ള്ളം, മ​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്തര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ 59-ാമ​ത് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​നം ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​മാ​യി സൗ​ദി​യു​ടെ 59ാമ​ത് വി​മാ​നം ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി. ഈ​ജി​പ്തി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ സി​നാ​യ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലു​ള്ള അ​ൽ അ​രി​ഷ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​വി​മാ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​ത്തി​യ​ത്.സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ (കെ.​എ​സ്‌ റി​ലീ​ഫ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​യ​ച്ച വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം, വെ​ള്ളം, മ​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്തി​ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്.


    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ദി തു​ട​രു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​മാ​നം അ​യ​ച്ച​ത്. റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട വി​മാ​നം അ​ൽ അ​രി​ഷ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.ക​ടു​ത്ത ക്ഷാ​മം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ദു​രി​ത​വും പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കെ.​എ​സ്‌ റി​ലീ​ഫ് വ​ഴി സൗ​ദി ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​യ​ച്ച ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​വി​മാ​ന​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

