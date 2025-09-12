Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Sept 2025 9:45 AM IST
    date_range 12 Sept 2025 9:45 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി തു​ട​ർ മ​ത​പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി തു​ട​ർ മ​ത​പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ: കെ.​എ​ൻ.​എം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ എം.​എ​സ്.​എ​മ്മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന 'സി.​ആ​ർ.​ഇ' തു​ട​ർ മ​ത​പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​നാ​ഇ​യ്യാ ജാ​ലി​യാ​ത്ത് മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​റാ​യി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ്വി​ച്ച് ഓ​ൺ ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 'എ​ന്താ​ണ് സി.​ആ​ർ.​ഇ, എ​ന്തി​നാ​ണ് സി.​ആ​ർ.​ഇ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നൗ​ഷാ​ദ് ക​രു​വ​ണ്ണൂ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​മ്മു​ടെ മ​ക്ക​ൾ ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട് ന​ല്ല​വ​രാ​യി വ​ള​രാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് 'സി.​ആ​ർ.​ഇ' തു​ട​ർ മ​ത​പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 'പ്ര​വാ​ച​ക​നും കു​ട്ടി​ക​ളും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സു​ബൈ​ർ പീ​ടി​യേ​ക്ക​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ന​മ്മ​ൾ നി​സ്സാ​ര​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ നി​ന്ന പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ മാ​തൃ​ക ന​മ്മ​ളും പി​ൻ​പ​റ്റി​യാ​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ന​ല്ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Registration for the continuing religious education program for teenagers has begun in Jeddah.
