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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 July 2026 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 7:31 AM IST

    റ​ഫ​റി​യി​ങ് പി​ഴ​വു​ക​ളും കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളും

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    റ​ഫ​റി​യി​ങ് പി​ഴ​വു​ക​ളും കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളും
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    ഫി​റോ​സ്

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ജി​ദ്ദ

    ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന - ഈ​ജി​പ്ത് മ​ത്സ​രം ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, റ​ഫ​റി​യു​ടെ മോ​ശം തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​ര​ഫ​ല​ത്തെ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത് കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളെ നി​രാ​ശ​രാ​ക്കി. ക​ളി​യി​ലു​ട​നീ​ളം റ​ഫ​റി​യു​ടെ പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ക​ടു​ത്ത ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഈ​ജി​പ്ത് അ​ർ​ഹ​ത​യോ​ടെ നേ​ടി​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ റ​ഫ​റി, അ​തി​നാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച അ​തേ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഫൗ​ളു​ക​ൾ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ണ്ണ​ട​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പു​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല; കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്ക​ണം. തോ​ൽ​വി​യും വി​ജ​യ​വും ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലെ മി​ക​വി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം, അ​ല്ലാ​തെ റ​ഫ​റി​യു​ടെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടാ​വ​രു​ത്.

    ഈ​ജി​പ്ത് പോ​ലെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ടീ​മി​നെ​തി​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ഈ ​നീ​തി​നി​ഷേ​ധം കേ​വ​ല​മൊ​രു 'മ​നു​ഷ്യ​സ​ഹ​ജ​മാ​യ പി​ഴ​വ്' അ​ല്ല. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​ളി​ക്കാ​ര​ന് ല​ഭി​ച്ച ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​െൻറ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വാ​ധീ​ന​ത്താ​ൽ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ർ​ത്ത ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ണ്ട​തു​പോ​ലെ, ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പോ​ലും ആ​ഗോ​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങു​ന്നു എ​ന്ന​തി​െൻറ തെ​ളി​വാ​ണി​ത്. ഇ​തി​െൻറ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് വ​ലി​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും, ഈ​ജി​പ്ത് പോ​ലു​ള്ള ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹി​ച്ച വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും.

    ആ​ഗോ​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ദു​ർ​ബ​ല​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ലോ​ക​ത്തെ വ​ലി​യ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും അ​രാ​ജ​ക​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ധി​കാ​രം ക​യ്യി​ലു​ള്ള​വ​ൻ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​റ്റി​ൽ​പ്പ​റ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ത​ക​രു​ന്ന​ത് മാ​ന​വി​ക​ത​യാ​ണ്; ഇ​തി​െൻറ ചെ​റി​യൊ​രു പ​തി​പ്പാ​ണ് കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തും കാ​ണു​ന്ന​ത്. ക​ളി​മ​ൺ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​തി​രു​ക​ളി​ലാ​യാ​ലും നീ​തി​നി​ഷേ​ധം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​വം​ശീ​യ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ ക​ളി​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ കാ​യി​ക​ലോ​കം ശ​ബ്​​ദ​മു​യ​ർ​ത്ത​ണം. ഫു​ട്ബോ​ൾ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത, യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ക​ളി​മി​ക​വും നീ​തി​യും മാ​ത്രം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന വേ​ദി​ക​ളാ​യി തു​ട​രേ​ണ്ട​ത് മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​െൻറ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

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    TAGS:sportscriticismPenaltiesRefereeing team
    News Summary - Refereeing penalties and criticism in sports
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