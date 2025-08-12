Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 12 Aug 2025 6:39 AM IST
    date_range 12 Aug 2025 6:39 AM IST

    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​ക്ക് ജ​യം

    വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബീ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സിക്കും, ​ബി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ അ​റ​ബ് ഡ്രീം​സ് എ. ​സി. സി. ​ബി ടീ​മി​നും ജ​യം
    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​ക്ക് ജ​യം
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ഇ​ല​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ക്ല​ബിന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് അ​ൽ റു​സൂ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ഇ​ല​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​മാ​യ ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​ക്കും, വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബീ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി ക്കും, ​ബി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ അ​റ​ബ് ഡ്രീം​സ് എ.​സി. സി. ​ബി ക്കും ​ജ​യം. ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ സൈ​ക്ലോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​ക്സ​സ്സ​റീ​സ് ഐ ​ടി സോ​ക്ക​ർ, അ​ൽ ഗു​ർ​ണി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നൗ​ഷാ​ദ്, സ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ടി​യ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ബീ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി, ല​ക്കി ദ​ർ​ബാ​ർ ഹി​ലാ​ൽ എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ സ​നൂ​പി​നെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​റ​ബ് ഡ്രീം​സ് എ.​സി.​സി ബി ​ടീം ഷാ​നി​ദ് നേ​ടി​യ ഏ​ക ഗോ​ളി​ന് റീം ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ.​സി.​സി.​ബി യു​ടെ ആ​സി​ഫി​നെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ൾ നേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ട് സ​മ​നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ് റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​സി​നു വേ​ണ്ടി​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ ഐ.​ടി സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ​യും ഗോ​ളു​ക​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു. അ​ൽ ഗു​ർ​ണി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​വാ​സ് ആ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ആ​റോ​ളം സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി, ഐ ​ലീ​ഗ്, ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളി​ലു​മാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്ന എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ലെ ക്ലാ​സി​ക് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. . ആ​ദ്യ പ​കു​തി ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ എ.​സി.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്‌​സ​ൽ, ആ​ഷി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി. എ.​സി.​സി ടീ​മി​ലെ നൗ​ഫ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നു​ള്ള വി​ജ​യ് മ​സാ​ല മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് അ​വാ​ർ​ഡി​നും ഷീ​ര ലാ​ത്തീ​ൻ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നും അ​ർ​ഹ​നാ​യി.

    മു​ൻ ടൈ​റ്റാ​നി​യം താ​രം സ​ഹീ​ർ പു​ത്ത​ൻ, സി​ഫ് സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം മ​മ്പാ​ട്, റീ​ഗ​ൾ മു​ജീ​ബ്, എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സ​മ്മാ​ന​ക്കൂ​പ്പ​ണി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ സി​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബേ​ബി നീ​ലാ​മ്പ്ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം മ​മ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ മൂ​ന്നാം ദി​വ​സ​മാ​യ അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച നാ​ലു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​മാ ഫു​ട്ബാ​ൾ ല​വേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി അ​നാ​ലി​റ്റി​ക്സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ റീം​സ് എ​ഫ്.​സി, അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യും, വെ​ൽ ക​ണ​ക്ട് ട്രേ​ഡി​ങ്ങ് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ജി​ദ്ദ, അ​ൽ ഗ​ർ​ണി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. നാ​ലാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം, അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    TAGS:Gulf NewsSuper LeagueBluestar Soccer FestReem Real Kerala
    News Summary - Reem Real Kerala win in Abir Bluestar Soccer Fest 2025 Super League
